Martin Reder übernimmt als CEO ab sofort den Vorsitz der Geschäftsführung beim auf sensible Güter spezialisierten Logistikdienstleister Transoflex. Er bringt mehr als dreißig Jahre Erfahrung ein, die er etwa bei den Expressdiensten TNT und Fedex gesammelt hat und tritt die Nachfolge von Wolfgang P. Albeck an, der in den Aufsichtsrat des Unternehmens wechselt. Gemeinsam mit Reder bilden weiterhin Michael Schmidt (Finanzen) und Eugen Günther (Vertrieb) die Geschäftsführung von Transoflex.



Zuletzt war Martin Reder sieben Jahre bei Fedex Express Deutschland als Managing Director Special Services für Nord-, Zentral- und Osteuropa in mehr als 20 Ländern verantwortlich. Vorher hatte der gelernte Speditionskaufmann zahlreiche Führungsaufgaben in der TNT-Organisation inne. So war er unter anderem Geschäftsführer der TNT Mehrwertlogistik ) und hatte Produktverantwortung für den Same-Day-Service „TNT HEUTE“. Zudem hat er spezielle Logistiklösungen für die Gesundheits- und Pharmabranche sowie Medien und Rennsport entwickelt.

Sehen Sie hier das Ranking der 55 stärksten Logistiker Österreichs >>

Als Chief Operating Officer war er für alle 31 Niederlassungen von TNT Express Deutschland mit rund 3.500 Mitarbeitern verantwortlich. „Mit Martin Reder konnten wir einen ausgewiesenen Express-Spezialisten mit hohem Qualitätsanspruch für die Führung von Transoflex gewinnen“, sagte die Geodis-Chefin und Vorsitzende des Transoflex -Aufsichtsrats Marie-Christine Lombard. „Wir sind sehr froh, dass der Übergang in der CEO-Funktion so zeitnah gelungen ist, und der gesamte Aufsichtsrat wünscht Martin Reder allen erdenklichen Erfolg für seine neue Aufgabe sowie für die Weiterentwicklung des Unternehmens.“

>> Tipp der Redaktion: Alle Um- und Aufsteiger aus der Branche finden Sie gesammelt hier , bleiben Sie auch mit unserem Newsletter immer up to date!



Thomas Kraus, President and CEO Europe bei Geodis, fügte hinzu: „Durch die Akquisition von Transoflex im vergangenen Jahr hat GEODIS sein Dienstleistungsportfolio in Deutschland stark erweitert. Diese Entwicklung wollen wir auch international weiter ausbauen. Gemeinsam mit Martin Reder werden wir unsere globalen End-to-End-Logistiklösungen weiterentwickeln und Synergien nutzen, um das Wachstum und die geografische Expansion unserer Kunden zu unterstützen.“