Wolfgang P. Albeck hat sich entschieden, seine Aufgaben als CEO des auf sensible Güter spezialisierten Expressdienstes abzugeben und in den Aufsichtsrat des Unternehmens zu wechseln. Zugleich fungiert er als persönlicher Berater der Geodis-Chefin Marie-Christine Lombard.

Der President & CEO Europe von Geodis, Thomas Kraus, übernimmt die Geschäftsführung, bis eine endgültige Nachfolgeregelung gefunden ist. Er wird dabei von den weiteren zwei trans-o-flex-Geschäftsführern Eugen Günther (Vertrieb) und Michael Schmidt (Finanzen) unterstützt.



Bevor Albeck 2017 die Verantwortung bei Transoflex übernahm, war er zwei Jahrzehnte bei der Deutschen Post DHL (DPDHL) in zahlreichen leitenden Funktionen in der Paket- und Express-Organisation tätig. Davor war er rund zehn Jahre für TNT Express in leitenden Funktionen beschäftigt. Seine Karriere begonnen hat Albeck bei mittelständischen Speditionen. „In den letzten Jahren hat sich das gesamte Transoflex-Team enorm weiterentwickelt. Gemeinsam konnten wir die flexible Organisation mit einem unbedingten Fokus auf die Qualität unserer Dienstleistung zum Marktführer in unserem speziellen Segment machen. Mit GEODIS als neue Muttergesellschaft kann Transoflex sich vor allem international noch stärker aufstellen. Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt, dass an der Spitze von Transoflex ein Generationswechsel stattfinden kann“, so Albeck.