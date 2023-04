"Transporeon ist ein führender Marktteilnehmer mit einem großen TAM, profitablem Wachstum und einer Plattform, die sich auf vernetzte Supply-Chain-Infrastrukturen konzentriert, was alles sehr gut zur Connect & Scale-Strategie von Trimble passt", sagte Rob Painter, CEO von Trimble, zur Transaktion. "Unter der Führung von Stephan Sieber und dem talentierten Management-Team hat Transporeon eine schnell wachsende Netzwerkdichte und eine sich beschleunigende Kundenakzeptanzkurve gezeigt. Die Lösungen von Transporeon sind eng mit Spediteuren und Verladern verzahnt, und wir sind zuversichtlich, dass die Plattform eine zunehmend wichtige Rolle bei der Modernisierung von Lieferketten weltweit spielen wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um den bedeutenden Wachstumskurs des Unternehmens weiter auszubauen und den Transporeon-Kunden in Europa und den Trimble-Kunden auf dem nordamerikanischen Markt erweiterte TMS-Plattformlösungen anzubieten."



Im Einklang mit seinem Cloud-Software-Modell verfüge Transporeon über ein starkes Finanzprofil mit wiederkehrenden Umsätzen, die mehr als 90 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachten, mit extrem niedriger Fluktuation und einer konstanten Nettobindung von über 110 Prozent, heißt es von Trimble. Transporeon werde sich sofort positiv auf das Umsatzwachstum und das Margenprofil von Trimble auswirken und habe in den vergangenen mehr als 15 Jahren in verschiedenen Phasen des Wirtschaftszyklus ein profitables Wachstum erzielt.



"Ich bin unglaublich stolz auf den Einsatz und das Engagement unseres Teams, das in dieser spannenden Transaktion gipfelt", sagte Stephan Sieber, CEO von Transporeon. "Wir haben eine bemerkenswerte Plattform aufgebaut und ein nachhaltiges profitables Wachstum erzielt, um in diesem attraktiven Markt führend zu werden. Diese Transaktion gibt uns die Möglichkeit, das, was wir geschaffen haben, auf die nächste Stufe zu heben, indem wir unsere leistungsstarke europäische Plattform mit der nordamerikanischen, auf Speditionen ausgerichteten Plattform von Trimble zusammenführen. Ich freue mich darauf, in dieser nächsten Wachstumsphase Teil des Trimble-Teams zu sein."