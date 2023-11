Über die weltweit größte Geschenkaktion "Weihnachten im Schuhkarton" werden jedes Jahr etwa elf Millionen bedürftige Kinder in aller Welt beschenkt. Die Idee, Geschenke in Schuhkartons zu verpacken und sie an Kinder zu verteilen, hat sich zu einer weltweiten Bewegung entwickelt – und das nicht zuletzt aufgrund der effektiven Logistik.



Auch in diesem Jahr übernimmt Quehenberger Logistics den Transport der Weihnachtspäckchen. Der Logistiker ist seit 16 Jahren am Projekt beteiligt und übernimmt den Transport aller Pakete in die Empfängerländer, auch der aus Österreich. Für den Transport von den Sammelstellen in Österreich nach Deutschland ist Logiline zuständig.

Die Pakete werden vor dem Weitertransport kontrolliert, um sicherzustellen, dass Zollvorschriften eingehalten und keine verbotenen Gegenstände enthalten sind. Im deutschsprachigen Raum werden seit einigen Jahren zwischen 250.000 und 350.000 Geschenke verteilt.