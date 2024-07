Die Österreichische Post AG investiert weiter in ihre Transformation zu einem digitaleren Logistikunternehmen. Aktuell hat die Post etwa 11.000 neue Handhelds angeschafft oder umgerüstet, damit Zusteller effizienter arbeiten können: Laut Post werden die mobilen Geräte schneller und ergonomischer, die einzelnen Arbeitsschritte würden damit noch leichter von der Hand gehen. Insgesamt investiert die Post dafür fast neun Millionen Euro in neue Hard- und Software.



„Die neuen Handhelds sind ein wichtiger Baustein für die digitale Transformation der Post. Wir schaffen damit eine neue digitale Infrastruktur, mit der unsere Zusteller das Produkt- und Serviceportfolio der Post Tag für Tag abwickeln können, vom Paket mit der Online-Bestellung bis hin zur Wahlkarte oder der Vorzimmer-Zustellung. Von diesem Technologieschub profitieren unsere Mitarbeiter und in weiterer Folge auch unsere Kunden“, sagt Walter Oblin, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Brief & Finanzen, Österreichische Post AG.



Vor kurzem hat die Post die eben erwähnte Vorzimmer-Zustellung nach einer Pilotphase als Regelservice gestartet. Dazu war die Umrüstung auf neue Handhelds notwendig. Dafür habe man "mehrere 100.000 Euro" investiert, erklärt Post-Paket-Chef Umundum. Es sei das größte Handheld-Projekt in Österreich gewesen, die Kosten wurden mit 60.000 Euro aus Mitteln des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) gefördert, so Umundum.