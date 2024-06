„Bei der Vorzimmer-Zustellung von Post und Nuki handelt es sich um eine absolute Marktneuheit, die in Europa bis heute noch nie über die Pilotphase hinausgekommen ist. Wir wagen diese Innovation und bieten die Vorzimmer-Zustellung nun erstmals als Regelservice an. Die Österreichische Post kann nun Pakete sicher und zuverlässig in die eigenen vier Wände ihrer Empfänger*innen zustellen“, erklärt Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik, Österreichische Post AG, bei der Vorstellung des neuen Services.

>>> Das sind die besten Logistiker mit dem höchsten Ansehen - und hier steht die Österreichische Post

Bereits 2021 getestet, war das Interesse bereits in dieser Phase enorm. Nun geht die Post gemeinsam mit Technologiepartner Nuki den nächsten Schritt und startet die Vorzimmer-Zustellung als Regelservice. Dabei ist der Service in Europa einzigartig; Länder wie Belgien oder Frankreich hätten die Vorzimmer-Zustellung ebenfalls getestet, seien aber nie über die Pilotphase hinausgekommen, wie ein Nuki-Manager erklärt.

>>> Post eröffnet "innovativstes Paketzentrum Europas"

Nuki ist der Technologiepartner der Post, das Unternehmen produziert Smart Locks - smarte Türschlösser, die als "Key Turner" funktionieren und im Gegensatz zu ähnlichen Produkten viel einfacher zu installieren sind. „Bei Nuki sehen wir uns als Vorreiter in dem, was wir tun: elektronische Türschlösser zu einer Selbstverständlichkeit machen und so Millionen Menschen in Europa und darüber hinaus den Alltag erleichtern. Wir freuen uns sehr, dass die innovative Technologie von Nuki es Österreicher*innen jetzt erstmals im Regelbetrieb ermöglicht, sich von der Post Sendungen bis ins Vorzimmer zustellen zu lassen. Durch die neue technische Umsetzung sowie Skalierbarkeit wird die Vorzimmer-Zustellung langfristig tausenden österreichischen Haushalten den Alltag erleichtern“, sagt Martin Pansy, Gründer und CEO, Nuki Home Solutions.