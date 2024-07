ALICE ist ein europäisches Netzwerk zur Förderung von Innovationen im Logistiksektor und ein zentraler Ansprechpartner für die Europäische Kommission bei der Entwicklung von branchenspezifischen Richtlinien. Seit Gründung im Jahr 2013 forciert ALICE Innovationen im Gütertransport und in der Logistik in Europa. Ziel der Plattform ist es, die Effizienz, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Branche zu verbessern.



Der Vorstand von ALICE wurde bei der Generalversammlung neu gewählt: Andrea Condotta, Director of Public Affairs, Sustainability & Innovation bei Gruber Logistics wurde als neuer stellvertretender Vorsitzender in den Vorstand gewählt. Gemeinsam mit ihm wurde Sergio Barbarino, Senior Director bei Procter & Gamble und ehemaliger Präsident von ALICE, ebenfalls als Stellvertreter bestätigt. An der Spitze der Organisation bleibt François-Régis Le Tourneau, Vizepräsident von L'Oréal. Der Vorstand wird ergänzt durch Paola Cossu, CEO von FIT Consulting, und Cristina Martín Lorenzo, CEO von Usyncro.



„Es ist eine Ehre, Teil eines so bedeutenden Netzwerks zu sein und zur Förderung nachhaltiger und innovativer Logistiklösungen beizutragen“, sagt Andrea Condotta. „Gemeinsam mit dem gesamten Vorstand werden wir daran arbeiten, die Logistikbranche durch modernste Technologien und nachhaltige Praktiken voranzubringen.“ Zusätzlich unterstreiche die Wahl ebenfalls die bedeutende Rolle, die Gruber Logistics beim Thema Innovation in der europäischen Logistik einnimmt.



Gruber Logistics setzt sich als Teil des Bündnisses, das aus Produktionsunternehmen, weiteren Logistikdienstleistern, Forschungseinrichtungen, Universitäten und anderen Interessengruppen für die Identifizierung von Forschungs- und Innovationsprioritäten besteht, für die Planung und Umsetzung kollaborativer Projekte und die Beeinflussung europäischer Logistikrichtlinien ein. Darüber hinaus engagiert sich ALICE für die Wissensvermittlung sowie den Technologietransfer, um die Kluft zwischen Forschung und praktischer Anwendung zu verringern.