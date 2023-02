Der Fachkräftemangel in der Logistik ist kein neues Problem - entscheidet aber immer mehr über Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens. Die Bedeutung von Logistik-Ausbildungen steigt daher, wie man auch im aktuellen Seminaranbieter-Ranking von INDUSTRIEMAGAZIN sehen kann.



Im aktuellen Ranking der besten Seminaranbieter Österreichs rückt der Schulungsanbieter QuintLog auf den 1. Platz in der Kategorie Logistik vor. QuintLog bietet Lehrgänge zur Vorbereitung auf Lehrabschlussprüfungen in den Berufen Betriebslogistik, Spedition, Büro und Einzelhandel an. „Mit unserem Ausbildungsangebot für den zweiten Bildungsweg in Logistik und Warenwirtschaft bedienen wir eine Nische. Umso mehr schätzen wir das Top-Feedback vom Markt", erklärt dazu Geschäftsführerin Christine Reiterer.



In der aktuellen Branchenstudie des Industriemagazins wurden 86 Seminaranbieter unter die Lupe genommen. 250 HR-Verantwortliche und Manager sowie 250 Kursteilnehmende wurden zu ihren Erfahrungen mit den Fortbildungsangeboten befragt. Bewertet wurden die Qualität der Inhalte und der Wissensvermittlung sowie die Kompetenz der Vortragenden. QuintLog verbesserte sich vom vorjährigen zweiten Rang auf eine nunmehr ex aequo-Platzierung gemeinsam mit dem BMÖ Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik.



„Wir sind davon überzeugt, dass die praxisorientierte Ausbildung von Fachkräften in der Logistik und Warenwirtschaft im zweiten Bildungsweg weit über die reine Vermittlung von Fachwissen hinausgeht. Wir verstehen Lernen auch als soziale Aufgabe und als Erwerb sozialer Kompetenzen. Deshalb fördern wir in den Kursen ganz bewusst das Miteinander“, beschreibt Reiterer.