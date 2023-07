Die fünf Megadeals wurden sowohl von Finanzinvestoren als auch von strategischen Investoren mit Zielen in Europa, Indien und den Vereinigten Staaten angekündigt. Dabei war die Fusions- und Übernahmetätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum gemessen an der Zahl der Transaktionen am höchsten und umfasste vor allem lokale und Inbound-Transaktionen.



In den letzten Jahren war der Abstand zu anderen Regionen um einiges ausgeprägter, so PWC. An mehr als zwei Dritteln der im asiatisch-pazifischen Raum angekündigten Transaktionen sind Chinesen beteiligt, sowohl auf der Käufer- als auch auf der Verkäuferseite. Es fällt auf, dass es sich dabei ausschließlich um lokale Transaktionen innerhalb Festlandchinas handelt.



Mehr als die Hälfte von ihnen steht im Zusammenhang mit Schifffahrt und Hafeninfrastruktur. So plante Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding den Erwerb einer 35-prozentigen Beteiligung an Shandong Shipping, einer der größten chinesischen Reedereien, für 665 Millionen US-Dollar COSCO Shipping Ports kündigte den Erwerb des verbleibenden Anteils von 30 Prozent am Xiamen Ocean Gate Container Terminal an, um das Containergeschäft zu stärken.



Der höchste Transaktionswert und die zweithöchste Anzahl von Transaktionen wurden in Europa beobachtet, was auf lokale Transaktionen zurückzuführen ist. Besonders hervorzuheben ist dabei die bevorstehende Übernahme von Cargo-Partner durch den börsennotierten japanischen Logistikdienstleister Nippon Express für 1,5 Milliarden Dollar. Das Geschäft wird von der deutschen Tochtergesellschaft von Nippon Express abgewickelt und soll die geografische Abdeckung diversifizieren. Nordamerika lag bei der Anzahl der Transaktionen an dritter Stelle, der Gesamtwert der Transaktionen war der zweithöchste.

