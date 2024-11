Circly hat sich auf die Entwicklung und den Betrieb eines KI-gestützten Planungstools für Produktion und Handel spezialisiert: mit seiner selbstlernenden Absatzprognose-Software unterstützt das Startup Handelsunternehmen dabei, Ressourcen- und Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und Lagerbestände präziser zu managen.

Nun haben die Planradar-Gründer Ibrahim Imam und Sander van de Rijdt ein sechsstelliges Investment in Form eines Wandeldarlehens in Circly gesteckt. Gleichzeitig wird Sander van de Rijdt als neues Mitglied des Boards von Circly ernannt. Das soll die vertriebliche Internationalisierung und technologische Weiterentwicklung maßgeblich beschleunigen. "Über die letzten Monate hat sich unsere Plattform und Organisation rasant entwickelt - nun geht es an die weitere Skalierung, auch im Ausland. Es gibt nur wenige in Österreich, die sich damit auskennen und wir freuen uns Sander & Ibrahim im Team zu haben", sagt dazu Circly-Mitgründer Eric Weisz.

In Amerika bitten CEOs von KI-Unternehmen darum, reguliert zu werden. Wie ist die Gefahr von Künstlicher Intelligenz realistisch einzuordnen? Und warum denkt ein agiler Gründer in der Logistik an Faxgeräte, wenn er die heimische Logistikbranche beschreibt? Im dispo Blitztalk gibt Circly-Gründer Eric Weisz Antworten auf diese Fragen.

"Das Team von Circly hat uns mit seinem Engagement für Nachhaltigkeit und Innovationskraft überzeugt. Die einzigartige Kombination aus KI und praxisnahen Branchenlösungen trifft auf eine stark wachsende Nachfrage im internationalen Markt. Unser Ziel ist es, Circly dabei zu unterstützen, seine Reichweite und Kundenbasis global aufzustellen", so Sander van de Rijdt zu seiner Bestellung ins Board.

Zu den bisherigen Kunden zählen Unternehmen aus Deutschland, den Niederlanden und Österreich wie etwa Refresco, Egger Getränke, Nah&Frisch oder der Lebensmittelgroßhändler Kastner, um nur einige zu nennen. Investiert haben neben Lead Investor tecnet equity auch Axel Greiner, Tyrolean Business Angel, Reventura und Max Schnödl.