Sehr viel hat sich bei den ersten zehn Plätzen im Vergleich zum letzten Jahr nicht getan - zumindest unter den ersten fünf Platzierungen hat sich nichts verändert. So also konnte UPS seinen Spitzenplatz als wertvollste Logistikmarke der Welt mit einem Markenwert von 38,5 Milliarden US-Dollar halten, wie ein aktueller Bericht von Brand Finance zeigt.



Trotz der Unterbrechungen in der globalen Lieferkette stieg der Markenwert von UPS im Laufe des Jahres um ein Viertel, da die Nachfrage nach seinen Dienstleistungen zunahm. Darüber hinaus hat UPS davon profitiert, dass es den Zugang zu COVID-19-Impfstoffen für 110 Länder verbessert hat. Die Marke nutzte ihr logistisches Versorgungskettennetzwerk, um Sendungen und medizinisches Equipment je nach Bedarf in die ganze Welt zu liefern.



Der Markenwert von UPS ist um insgesamt 28 Prozent gestiegen, was zum Teil auf Übernahmen zurückzuführen sei, schreibt Brand Finance. Im Jahr 2021 erwarb UPS Roadie, eine neue Zustellplattform, die in den Vereinigten Staaten eine Zustellung am selben Tag ermöglicht. Mit einem Innovationszentrum in Singapur, das als Forschungs- und Entwicklungszentrum in der APAC-Region dienen soll, stößt UPS auch in die digitale Transformation vor.



"Die Logistikbranche hat sich während der Pandemie gewandelt, um mit den sich ändernden Kundenanforderungen Schritt zu halten. Mit neuen Partnerschaften und Akquisitionen in allen Bereichen hat der Sektor ein großes Leistungs- und Markenwertwachstum erzielt", so David Haigh, Vorsitzender und CEO von Brand Finance.



Die amerikanische Eisenbahngesellschaft BNSF und Canadian National Railway haben in diesem Jahr an Markenwert verloren. Der Markenwert von BNSF ist um neun Prozent auf 6,9 Milliarden US-Dollar, der von Canadian National Railway um fünf Prozent auf 3,9 Milliarden US-Dollar gefallen.