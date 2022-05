TGW holt Alexander Leitner für das Innovationsgeschäft

Alexander Leitner zeichnete zuletzt bei der Kion Group für das Global Product Requirement Management verantwortlich. Zuvor war er als strategischer Berater und Mitarbeiter in verschiedenen Unternehmen, unter anderem im Maschinen- und Anlagenbau, in der Automobilindustrie und in der Intralogistik, tätig.



„Wir freuen uns, dass wir mit Alexander Leitner einen Experten mit internationalem Background als Senior Vice President für Innovation und Technologie gewinnen konnten. Er kennt die Bedürfnisse der Branche, hat Innovations- bzw. Produkteinführungsprozesse bereits erfolgreich begleitet und kann auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen“, so TGW-CEO Harald Schröpf.