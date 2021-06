Dematic installiert AutoStore-Anlage bei Siedle

Dematic hat im Logistikzentrum der S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG in Furtwangen im Schwarzwald eine AutoStore-Anlage installiert. Durch das kompakte Stückgut-Kommissionierungssystem automatisiert der europaweit führende Hersteller von Gebäudekommunikationstechnik die Kommissionierung und optimiert gleichzeitig seine Lagerflächennutzung. Aufbewahrt werden die Artikel in einem Lagerblock bestehend aus 12.500 Behältern auf nur 480 Quadratmetern. Bedient werden sie von sieben Robotern, die automatisch auf die darin enthaltene Ware zugreifen, wenn diese angefordert wird. Anschließend wird sie zu den Arbeitsstationen transportiert, an denen die Artikel gepickt und für den Versand vorbereitet, beziehungsweise der Produktion zugeführt werden.



„AutoStore hat uns nicht nur mit seiner Leistungsfähigkeit überzeugt, sondern auch durch die äußerst kompakte Bauweise, die Flexibilität und Modularität, die Erweiterungen mit sehr überschaubarem Aufwand ermöglicht“, sagt Richard Rutschmann, Geschäftsführer Technik bei Siedle. Seit 270 Jahren produziert das Unternehmen in Furtwangen im Schwarzwald und erzielt mehr als 80 Prozent der Wertschöpfung im eigenen Haus. Nachdem das bestehende, in die Jahre gekommene Automatische Kleinteilelager (AKL) an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen war, hatte Siedle sich auf die Suche nach einer Lösung begeben, die idealerweise keine größeren baulichen Veränderungen erfordert.

Alles auf 480 Quadratmetern

Einer der größten Vorteile der AutoStore-Anlage ist die komprimierte Lagermöglichkeit. Die kompakte Bauweise und Anpassungsfähigkeit an bestehende räumliche Gegebenheiten machten einen Erweiterungsbau des Logistikzentrums von Siedle obsolet. Das System automatisiert bei Siedle sowohl die Lagerung als auch die Kommissionierung der Produkte und Komponenten, die entweder direkt an den Kunden ausgeliefert oder in der eigenen Produktion weiterverarbeitet werden. Dabei hat die Anlage einen Flächenbedarf von lediglich 480 Quadratmetern. „Auf diese Weise verschlanken und beschleunigen wir die Prozesse sowohl in der Logistik als auch in der Produktion erheblich“, sagt Rutschmann. Zudem überzeuge die hohe Zuverlässigkeit: Fällt ein Roboter aus, übernimmt in kürzester Zeit ein anderer seinen Auftrag.