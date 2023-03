Die Angst, dass KI in naher Zukunft den bereits bestehenden Fachkräftemangel bestärken wird, ist groß. Jedoch muss es nicht zwangsweise zu einer Entlassung von Beschäftigten kommen, denn es kann bestimmt noch Jahrzehnte dauern, bis KI den Menschen endgültig ersetzen kann.



Künstliche Intelligenz ist lediglich in der Lage, einfache Tasks, aber nicht die vollständige Arbeit zu übernehmen. KI-Systeme sind auf menschliche Überwachung und Wartung angewiesen. Ohne Fachkräfte ist es nicht möglich, dass sie reibungslos funktionieren – die Systeme müssen in erster Linie installiert, konfiguriert und gewartet werden. Darüber hinaus liefert KI nicht in jedem Fall korrekte Ergebnisse oder ist dazu fähig, jedes Problem in einem Betrieb zu lösen. Auch an dieser Stelle ist die Arbeit von Menschen gefragt, die Probleme manuell beheben können. Denn Künstliche Intelligenz arbeitet ausschließlich mit Daten und Algorithmen, mit denen sie trainiert wird. Unvollständige oder falsche Daten führen oft zu fehlerhaften Ergebnissen.



Auch fehlt es Künstlicher Intelligenz an diversen menschlichen Fähigkeiten. Beschäftigte in einem Unternehmen bringen emotionale Intelligenz ein, um betriebswirtschaftliche Entscheidungen zu treffen und bestimmte Prozesse zu optimieren. Zwar können Routineaufgaben von KI-Systemen übernommen werden, bei Entscheidungen, die eigenhändig getroffen werden müssen, kommen die Fähigkeiten von KI jedoch zu kurz.



Alles in allem ist die Künstliche Intelligenz abhängig von Menschen und kann nicht hundertprozentig allein agieren. Sie muss vom Fachpersonal regelmäßig programmiert, aktualisiert und kontrolliert werden.

