Wolfgang Löhr war über 30 Jahren beim Hafen Wien beschäftigt, wo er als Prokurist zuletzt die Leitung des Bereichs „Technische Services, Projekte, Einkauf & Facility Management“ innehatte. Er begleitete zahlreichen Investitions- und Instandhaltungsprojekte im Hafen Wien und war in der Projektleitung beim WienCont Terminalausbau vertreten.



„Es erfüllt mich mit Freude, meine langjährige Erfahrung am Hafen Wien nun bei der WienCont einzubringen und mein Wissen weiterzugeben“, erklärt Wolfgang Löhr. „In den kommenden Jahren wird unsere Herausforderung darin bestehen, den Terminal zukunftssicher zu gestalten. Angesichts der Klimaziele wachsen die Anforderungen des Logistikmarktes stetig.“

>>> Das sind die stärksten Logistiker des Landes

„Mit Monika Gindl-Muzik und Wolfgang Löhr haben wir zwei Profis an der Führungsspitze, welche die Verantwortung für die Gesellschaft in operativen und technischen Belangen solide tragen werden, gemeinsam werden sie die WienCont im Sinne unserer Kund*innen in eine erfolgreiche Zukunft führen“, ist Doris Pulker-Rohrhofer, technische Geschäftsführerin des Hafen Wien, überzeugt.

>>> Hafen Wien verdoppelt Investitionen und fährt Rekord-Ergebnis ein

Die WienCont – ein Tochterunternehmen des Hafen Wien – ist ein multimodales Umschlagsterminal in Wien und steht für trimodale Transporttechnik. Außerdem punktet der Standort durch die Anbindung an 3 TEN-Korridore. WienCont ist außerdem auch im Containerhandel tätig und bietet Zusatzleistungen wie Containerreparatur an.

>>> Filmstudio, Krankenhaus-Lager und Innovationshub: So hat sich der Hafen Wien entwickelt