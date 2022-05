Heimisches E-Fulfillment-Start-up byrd erhält weitere 50 Millionen

Das in 2016 gegründete österreichische E-Commerce Fulfillment Tech-Startup byrd betreibt ein virtuelles Netzwerk, um über seine eigene Software Online-Händlern in ganz Europa Zugang zu Fulfillment-Dienstleistungen wie Lagerung, Verpackung, Versand und Retourenabwicklung anzubieten. Die Software von byrd wird von Logistikpartnern als Lagermanagement-System genutzt und lässt sich nahtlos mit E-Commerce-Systemen wie Shopify oder Amazon integrieren.



Nun konnte byrd durch eine Series-C-Runde die in den letzten zehn Monaten aufgenommenen Finanzmittel auf 70 Millionen Euro erhöht. byrd versendet dabei bereits aus Österreich, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und hat kürzlich neue Lagerstandorte in Italien und Spanien eröffnet. Die neuen Mittel werden dazu verwendet, die Präsenz von byrd in den bestehenden Märkten durch den Ausbau der lokalen Teams zu verstärken. Zusätzlich wird das Kapital genutzt, um noch in diesem Jahr in Schweden, Dänemark und Polen zu starten.



Damit entsteht nach eigenen Angaben das größte vernetzte und unabhängige E-Commerce Logistik Netzwerk in Europa mit über 30 Lagerstandorten in 10 europäischen Ländern. Alexander Leichter, CEO und Co-Founder von byrd, erklärt: "E-Commerce-Händler stehen unter dem zunehmenden Druck der Konsumenten, so schnell wie möglich zu liefern, ohne Versandkosten zu verlangen. Gleichzeitig übt die globale Supply Chain Krise zunehmenden Druck auf Margen aus und führt zu erheblichen Lieferproblemen. Das bedeutet, dass Online-Händler nach skalierbaren Fulfillment-Services suchen müssen, die ihre Kernmärkte effizient abdecken. Als das Team von Cambridge Capital mit uns in Kontakt getreten ist, waren wir uns einig, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um die Dynamik des letzten Jahres mit der Expertise von Cambridge Capital zu kombinieren und so unsere Wachstumspläne zu beschleunigen."



Im Hinblick auf die Technologie wird die neue Finanzierungsrunde dem Unternehmen ermöglichen, sein Angebot um neue Funktionen zu erweitern und seinen adressierbaren Markt zu vergrößern.



byrd wird zukünftig auch das Seller Fulfilled Prime-Programm von Amazon unterstützen und damit den großen Markt von Amazon-Sellern erschließen, die nach einer Alternative zu FBA suchen. Darüber hinaus baut byrd seine B2B-Logistikdienstleistungen über das gesamte Netzwerk aus. Das Unternehmen wird auch erhebliche Ressourcen in neue Integrationen mit weiteren Shopsystemen, ERP-Systemen und anderen E-Commerce Plattformen investieren, wie Xentral oder PrestaShop.



Bis Ende 2022 plant byrd auf 400 Mitarbeiter in ganz Europa und Großbritannien anzuwachsen, mit Büros in Berlin, Wien, London, Paris, Barcelona und Mailand. Seit der Series B im letzten Sommer hat byrd seinen Kundenstamm verdoppelt und den durchschnittlichen Umsatz pro Kunde verdoppelt. Zu den Unternehmen, die byrd bereits nutzen, gehören international bekannte Marken wie Freeletics, Durex und Campari. Die gesamte Lagerkapazität von byrd in Europa hat sich ebenfalls fast verdreifacht und beträgt nun fast 450.000 Quadratmeter.