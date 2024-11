In den letzten Jahren hat der Markt für Flurförderzeuge hohe Investitionen in Elektrifizierung, Automatisierung und die Implementierung von Telematiksystemen verzeichnet. Nach Angaben von ABI Research werden diese Investitionen in absehbarer Zeit nicht nachlassen: Das globale Technologieunternehmen erwartet, dass sich die Auslieferungen von autonomen Staplern von 2024 bis 2025 verdoppeln werden.



"Palettenkommissioniervorgänge haben bei der Automatisierung hinterhergehinkt, wobei die meiste Lagerautomatisierung in Form von kleineren autonomen mobilen Robotern (AMRs) und automatisierten Lager- und Bereitstellungssystemen (ASRS) für die Kommissionierung von Kartons und Artikeln erfolgte. Dies liegt vor allem an der zusätzlichen Komplexität und den Sicherheitsbedenken, die mit den Anforderungen an die Handhabung schwerer Paletten verbunden sind. Aber immer mehr Unternehmen untersuchen, wie sie ihre Flurförderzeugflotten durch ein besseres Management optimieren können, indem sie Telematiksysteme hinzufügen und autonome Modelle für bestimmte Aufgaben erforschen", so Ryan Wiggin, Senior Analyst bei ABI Research.



Da die Nachfrage nach autonomen Staplern steigt, haben die meisten Erstausrüster (OEMs) wie Toyota Material Handling, Jungheinrich und Crown damit begonnen, ihre automatisierten Flurförderzeuge auf den Markt zu bringen. Diese Unternehmen stehen im Wettbewerb mit Anbietern von Spezialrobotern wie Fox Robotics, Agilox und OTTO Motors. ABI Research geht davon aus, dass der Markt für automatisierte Flurförderzeuge mittelfristig stärker wachsen wird als der für herkömmliche Flurförderzeuge, da der Markt immer enger wird und die Akzeptanz zunimmt.



Das Marktforschungsunternehmen prognostiziert, dass dieser Effekt in Nordamerika und Europa am stärksten ausgeprägt sein wird: "Eine abnehmende Zahl von Arbeitskräften in der Industrie zwingt Unternehmen dazu, den Einsatz von automatisierten Flurförderzeugen zu erwägen, um sich wiederholende Einlagerungs- und Rangiertätigkeiten wie das Ent- und Beladen von Anhängern und das Bewegen von Paletten von einem Teil eines Lagers zum anderen durchzuführen", so Wiggin.

Flotten würden zunehmend eine Mischung aus Automatisierung und manuellem Betrieb sein, während gleichzeitig die Investitionen in Telematiksysteme zur Unterstützung von Sicherheit und Management steigen, ergänzt er. "Für alle drei Seiten des Marktes - Erstausrüster, Telematikanbieter auf dem Nachrüstmarkt und Robotikanbieter - bieten sich erhebliche Chancen, wobei in den kommenden Jahren mehrere Partnerschaften und neue Akteure erwartet werden."



ABI Research zufolge treibt auch der Wunsch nach einem besseren Flottenmanagement den Einsatz von Telematiksystemen für Flurförderzeuge weiter voran. Die Notwendigkeit, Bewegungen zu verfolgen und zu analysieren, die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten und gemischte Flotten zu steuern, wird dazu führen, dass die Lieferungen von Telematiksystemen in diesem Teil des Marktes beträchtlich ansteigen.

