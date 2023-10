Nachdem Continental 2021 den Einstieg in den Markt für AMR im Bereich Intralogistik verkündet hat, kann das Unternehmen nach eigenen Angaben nun eine Gesamtlösung für die Intralogistik bieten: Mit der Übernahme der Spezialsparte von Kinexion, die für das On-Board-Betriebssystem „Brain“ zur autonomen Steuerung von Transportrobotern in der Intralogistik zuständig ist, bietet Continental nun auch die präzise und vernetzte Navigation von AMR.



Die Übernahme erfolgt inklusive der IP-Rechte der Lösung, auch das Entwicklerteam der Sparte wechselt zu Continental. Dadurch könne die Einführung neuer Funktionalitäten sowie die Erweiterung des Produktportfolios innerhalb der Robotik für die Intralogistik weiter beschleunigt werden, heißt es von Continental. Über den Kaufpreis und weitere Details zur Transaktion haben beide Unternehmen Stillschweigen vereinbart.



Kinexion wird sich im Robotikbereich zukünftig auf den stark wachsenden Bereich der zentralen Leitsteuerung für autonom fahrende Roboter fokussieren und seine Software für Flottenmanagement weiter ausbauen. Zur Steuerung der AMRs bietet Continental ihren Kunden optional diese intelligente Flottenmanagement-Software mit an. „Um dem Trend sowie der steigenden Nachfrage unserer Kunden nachzukommen, wollen wir uns zu 100 % auf unsere Lösung im Bereich Flottenmanagement konzentrieren. Der Verkauf der Spezialsparte des AMR On-Board-Betriebssystems für mobile Roboter ‚Brain‘ hilft uns bei diesem Vorhaben“, so Mitgründer und Co-CEO von Kinexion, Alexander Hüttenbrink.