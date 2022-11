Lagerfläche ist vor allem aufgrund brüchiger Lieferketten in letzter Zeit wieder heiß begehrt. DHL Supply Chain reagiert auf diesen Trend und will 14 Warenlager an zentralen Logistikstandorten in Deutschland, den Niederlanden, Schweden, Finnland, Italien und Polen mit einer Gesamtfläche von 400.000 Quadratmetern errichten. Sie würden über "hervorragende multimodale Verkehrsanbindungen" verfügen und seien für Kunden aus unterschiedlichen Industriezweigen ausgelegt, heißt es von DHL.



"Wir setzen beim Bau verschiedene Technologien ein, zum Beispiel Erdwärmepumpen und Solartechnologien, das heißt wir erzeugen die Energie vor Ort und erzeugen so genügend kohlenstofffreie erneuerbare Energie, um den jährlichen Energieverbrauch der Gebäudes zu decken. Die Kohlenstoffneutralität bezieht sich auf den Betrieb, an dem wir auch durch den Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) und die EU-Taxonomie gemessen werden, um sicherzustellen, dass unsere Gebäude auch in Zukunft die gleiche Effizienz aufweisen", erklärt DHL auf dispo-Anfrage.



„Der Bau von klimaneutralen Lagerhäusern mit einer Gesamtfläche von 400.000 Quadratmetern ist ein wichtiger und strategischer Schritt, mit dem wir die wachsende Nachfrage unserer Kunden nach nachhaltigen Lagerflächen in Europas Kernmärkten erfüllen. Für alle Neubauten gelten hervorragende Rahmenbedingungen etwa hinsichtlich Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Demografie und Standort. Die Anbindung und die Nähe zu wichtigen Absatzmärkten hilft uns, die Lieferzeiten für unsere Kunden zu verkürzen. Außerdem berücksichtigen wir soziale Faktoren im Umfeld der Standorte. Damit tragen wir zur Schaffung attraktiver Arbeitsplätze bei und sichern uns loyale und kompetente Arbeitskräfte“, sagt Hendrik Venter, CEO von DHL Supply Chain EMEA.



Für die erste Tranche dieses Lagerportfolios hat DHL Supply Chain bereits einen Investor und strategischen Partner gefunden. Die Allianz Real Estate hat mit DHL Supply Chain einen Kaufvertrag über den Verkauf der ersten Hälfte des Portfolios geschlossen. Die Warenlager sollen zwischen dem ersten Quartal 2023 und dem ersten Quartal 2024 fertiggestellt werden. Das Portfolio ist flächenmäßig eine der bisher größten Akquisitionen der Allianz Real Estate im Logistiksektor: Die fünf Anlagen umfassen zusammengenommen insgesamt mehr als 200.000 Quadratmeter. Nach der Fertigstellung wird DHL Supply Chain mindestens 85 Prozent der für Allianz Real Estate gebauten Anlagen langfristig zurückmieten.