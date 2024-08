Fast drei Viertel der Befragten gaben an, in den letzten zwölf Monaten einen Anstieg des Warenvolumens in den Lagern ihres Unternehmens zu verzeichnen, was zu zahlreichen Herausforderung führen kann.



So belastet etwa ein höheres Warenvolumen die bestehende Lagerinfrastruktur, die IT-Systeme und die Prozesse. Veraltete Systeme und Prozesse können mit dem erhöhten Volumen nicht Schritt halten, was zu Ineffizienz, Fehlern und Verzögerungen führt.

>>> Interoperabilität in der Intralogistik: Auch Hardware-Standards etablieren

Die Bewältigung des höheren Arbeitsvolumens erfordert außerdem möglicherweise mehr Personal, was die Personalbeschaffung und -schulung vor Herausforderungen stellt, mit denen sich viele Lager bereits konfrontiert sehen. Die Modernisierung kann dazu beitragen, Prozesse zu automatisieren und die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter zu verringern, was die Mitarbeiterbindung verbessert und die Abhängigkeit von der Rekrutierung neuer Mitarbeiter verringert.



Ohne moderne Systeme und Prozesse haben Lager möglicherweise auch Schwierigkeiten, neue Umsatzmöglichkeiten zu nutzen oder mit der sich entwickelnden Landschaft des E-Commerce und der Omnichannel-Logistik Schritt zu halten.