Als "beste Management-Fachhochschule Österreichs" bewertet, setzt die FH Oberösterreich Campus Steyr nun zwei weitere neue Management-Studiengänge auf den Lehrplan: New Work und Leadership im Kontext des Personalmanagements, innovative Ansätze zur Bewältigung des Fachkräftemangels sowie Logistik an der Schnittstelle von Management und Technik starten im Herbst 2024.



Wie man KI und Machine Learning in der Logistik ethisch und zielorientiert einsetzen kann, ist ein Thema des neuen Logistik-Masterstudiums „Logistik Engineering und Management“. Grundsätzlich geht es darum, die Zukunft der Logistik zu gestalten und die Themen lean, green und digital zu vermitteln. Denn Themen wie etwa der Klimawandel, Fachkräftemangel und die Wirtschaftskrisen der letzten Jahre erfordern neue Denk- und Lösungsansätze in der Logistik. Handel, Industrie und Logistik-DienstleisterInnen nutzen künstliche Intelligenz, Robotik und alternative Energiesysteme, um Logistikprozesse resilienter, effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Der praxisorientierte Studiengang vermittelt die dafür notwendigen Management- und Technologiekompetenzen.



Studierende lernen innovative Technologien im Anwendungsbereich der Logistik zu verstehen, Zusammenhänge zu erkennen, unterschiedliche Lösungsansätze zu bewerten und diese in der Praxis erfolgreich zu implementieren. Gleichzeitig wird ein umfassendes Technologieverständnis sowie Logistikprozess- und Projektmanagement-Know-how für die Planung und Gestaltung der Logistikprozesse von morgen erworben, um ubei der Transformation der Logistik hin zu einer nachhaltigen Art des Wirtschaftens zu unterstützen.



„Unsere Studierenden spüren, dass sich etwas ändern muss. Sie möchten einen sinnvollen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Logistik, Wirtschaft und Gesellschaft leisten. Unser Studiengang vermittelt dafür praxisnah und wissenschaftlich fundiert, die notwendigen Engineering- und Management-Kompetenzen. Wir ermöglichen, im Spannungsfeld aus Technik und Wirtschaft praxistaugliche Lösungen zu entwickeln und damit einen konkreten und spürbaren Beitrag zur Transformation in Richtung einer digitalen und nachhaltigen Logistik zu leisten“, so Studiengangsleiter Veit Kohnhauser.