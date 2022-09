Fahrerlose Transportsysteme bzw. Fahrerlose Transportfahrzeuge sind in der Logistik nicht mehr wegzudenken. Doch was muss beachtet werden, wenn Fahrzeuge nachträglich ergänzt werden? Der VDMA-Fachverband Fördertechnik und Intralogistik ordnet in einer Informationsbroschüre die Inverkehrbringung von Geräten und Systemen gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ein.



„Das ist wichtig, weil sich bspw. durch sogenannte Plug-and-Play-Lösungen Zuständigkeiten verändern können. Gleiches gilt auch, wenn nachträglich Fahrzeuge ergänzt werden. All das kann sich auf die Kennzeichnungspflicht auswirken, was wir in der Broschüre ausführlich darstellen“, erklärt Andreas Scherb, Fachabteilung Fahrerlose Transportsysteme im VDMA-Fachverband Fördertechnik und Intralogistik.



An zwei Beispielen verdeutlicht die Broschüre deshalb zwei gängige Verfahren des Inverkehrbringens, die jedoch sehr unterschiedliche Ergebnisse in der CE-Kennzeichnung zur Folge haben. Auch wenn nachträglich der FTS-Fuhrpark erweitert wird, stellt sich die Frage der CE-Konformität, die je nach Bestand eine ‚Wesentliche Veränderung der bestehenden Maschine‘ gemäß Maschinenrichtlinie bedeuten kann. „Wir hoffen, damit Anbietern und Anwendern eine wichtige Orientierung in der komplexen Thematik zu geben“, so Andreas Scherb.



Die Broschüre zur Inverkehrbringung von Fahrzeugen und Systemen kann sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache hier heruntergeladen werden.

