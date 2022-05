Herausforderungen bei der Kommissionierung

Nicht alles was auf Paletten gepackt werden muss, ist quadratisch, praktisch und einfach zu stapeln. Und als stehen die Warehouses und Distributionszentren nicht sowieso schon vor Herausforderungen – wohin noch wachsen, wie immer flexibler werden, um auf Änderungen der Verbrauchernachfragen und auf die Saisonalität zu reagieren – nimmt auch die Produktvielfalt und damit der Aufwand der Kommissionierung ständig zu. Die Anforderung für Logistikunternehmen ist dabei zum einen Waren unterschiedlichster Art und Form sehr schnell und in großer Stückzahl umzuschlagen, das gilt nicht zuletzt für die Bereiche FMCG und 3PL (Fast Moving Consumer Goods und Third Party Logistics), zum anderen dürfen aber selbst bei speziell geformten Waren kein Schaden, Bruch oder andere Kommissionierfehler entstehen.



Um den komplexen Konfigurationen von Kartons auf Paletten und dem komplizierten Wechsel zwischen verschiedensten zu kommissionierenden Produkten gerecht zu werden, haben sich seit Jahrzehnten maschinelle Lösungen etabliert und weiterentwickelt. Mit dem Digitalzeitalter haben sich die Möglichkeiten stark erweitert. Es geht nicht mehr nur um die Beziehung Mensch-Maschine, sondern die Software ist als wichtiger Akteur dazugekommen. Dementsprechend ist die Frage nicht mehr nur welche Maschine agiert am besten, wenn Warenlagerungsprozesse zum Balanceakt werden, z. B. bei bauchigen schweren Flaschen, sondern auch, wie kann das Zusammenspiel von Software und Hardware verbessert werden. Um bei einem FMCG-Beispiel zu bleiben – gilt es Chips in Tüten, Salzgurken in Gläsern und danach Obst und Gemüse in offenen Kisten ein- oder auszulagern, braucht es nicht nur maßgeschneiderte Lösungen für jede verschiedene Ware, sondern eine Gesamtlösung die agil beim Wechsel zwischen den unterschiedlichen Gütern ist. Dabei geht es nicht länger nur darum, herausragende Maschinen oder Software zu entwickeln, sondern sie sinnstiftend miteinander zu kombinieren.



Zunächst aber nochmal einen Schritt zurück. Wenn es um eine Automatisierungs- und Materialtransportlösungen geht, die Lagen von Paletten hebt, ist der Layer Picker eine etablierte Lösung. Per Vakuum können nahezu alle Waren an- und umgehoben werden, einzelne wie auch mehrere Lagen, sogar mit lückenhafter Bestückung. Kurzgesagt alles was einen ebenen Boden hat. Die Form von Gütern muss beim richtigen Lagen Picking-System also gar keine so große Rolle mehr spielen. Mag die Produktform auch außergewöhnlich sein. Kompliziert wird es aber, wenn z. B. verschiedene Marken miteinander gemischt werden. Auch hier möchte ich kurz im Bereich FMCG bleiben. Vorstellbar wäre, dass auf einer Palette Schokolade verschiedener Hersteller gelagert wurde, auf jeder Lage eine andere Marke. Oder gar völlig verschiedene Produkte auf den einzelnen Lagen der gleichen Palette. An dieser Stelle wird es ohne das richtige Zusammenspiel mit der passenden Software-Lösung schwierig. Greifen Hard- und Software nicht perfekt ineinander sind Fehler im Warenfluss vorprogrammiert.