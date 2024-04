Toyota Material Handling Austria setzt auf eine neue Struktur innerhalb des Unternehmens: Die bisher getrennten Bereiche der manuellen Stapler und jener der automatisierten Lösungen verschmelzen, damit soll ein nahtloser „One-Stop-Shop“ für Kunden entstehen.



Josef Dax, bisher Director Logistics Solutions, tritt damit auch mit dem Beginn des neuen Geschäftsjahres am 1. April, seine erweiterte Funktion als Director Sales & Logistics Solutions an und zeichnet damit für die Bereiche Verkauf, Miet- & Gebrauchtgeräte sowie Logistics Solutions verantwortlich.



Im Bereich Sales wird Dax von Karl Birner unterstützt, der sich aus seiner Funktion als Director Sales per 31. März zurückzog und nun als nationaler Verkaufsleiter für alle marktbezogenen operativen Verkaufsbereiche zuständig ist.



Gerhard Skopal führt operativ den Automatisierungsbereich, verantwortet damit sowohl den Vertrieb von Automationslösungen, Regalanlagen, Schmalganggeräten und das Flottenmanagementsystem I_Site als auch die umfassende Projektabwicklung und berichtet direkt an Josef Dax. Mit Lukas Schönauer, bis dato Project Consultant für Automatisierung im Unternehmen, ist das neue Team komplett: Er leitet den Vertrieb von Automatisierungslösungen und den Verkaufsaußendienst in Ostösterreich. In seiner Funktion als Vertriebsleiter Automatisierungslösungen berichtet er an Gerhard Skopal.



Ziel dieser Umstrukturierungsmaßnahmen seien die bessere Nutzung von Synergien innerhalb des

Unternehmens, die Stärkung der Position des Gesamtlösungsanbieters und vor allem eine noch bessere Betreuung der Kunden, heißt es vom Unternehmen. „Wir können durch unser weitreichendes Portfolio unsere Kunden noch besser unterstützen, da durch unsere neue Struktur Kommunikationswege reduziert sowie die Zusammenarbeit innerhalb unseres Unternehmens gefördert werden. Durch horizontale Projektteams haben wir ein gesamtheitliches Bild auf aktuelle und künftige Bedürfnisse von Kunden. Das bedeutet, dass wir höchste Flexibilität bei der individuellen Umsetzung anbieten können“, erklärt Josef Dax.

"Der One-Sales Approach mit flexiblen, eng verwobenen Teams ermöglicht auch neue Entwicklungsmöglichkeiten über Abteilungsgrenzen hinweg. Eine Entwicklung, die uns als Arbeitgeber attraktiv und spannend macht und wertvolle, ambitionierte Mitarbeiter*innen im Unternehmen hält. Im Rahmen der aktuellen Umstrukturierung konnten wir alle Schlüsselstellen mit erfahrenen Experten aus den eigenen Reihen besetzen, was für unsere Kunden erneut von Vorteil ist", ergänzt Geschäftsführer Oskar Zettl.