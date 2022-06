Logimat: Eine Intralogistik-Messe zur richtigen Zeit

Beim Eintritt am Vormittag des ersten Messetags selbst hätte man noch gar nicht vermutet, welche Menschenmassen auf dem Messegelände Stuttgart durch die zehn Hallen wandern würden. Doch der Andrang war riesig: Insgesamt nahmen 50.000 Fachbesucher an der diesjährigen Fachmesse für Intralogistik – der Logimat - teil. Mit einer Ausstellungsfläche von mehr als 125.000 Quadratmetern in allen zehn Hallen war das Stuttgarter Messegelände auch in diesem Jahr komplett ausgebucht, heißt es vom Messeveranstalter. „Ein gelungener Neustart nach fast 40 Monaten pandemiebedingter Messepause“, kommentiert Messeleiter Michael Ruchty vom Messeveranstalter Euroexpo.



Am zweiten Tag strömten in Spitzenzeiten 3.000 Fachbesucher innerhalb von zehn Minuten durch die Drehkreuze am Einlass zu den Messehallen, was auch spürbar war: Am zweiten Tag drängten sich die Besucher – vor allem vor den großen Ständen und in den Gängen – sodass ein Durchkommen teilweise schwer möglich war.



Vor allem die Produktpremieren und Weltneuheiten – wie etwa der PowerCube von Jungheinrich – zogen Besucher an. Ausstellerseitig präsentierten sich in diesem Jahr 1.571 gemeldete Aussteller aus 39 Ländern, wobei 393 Neuausteller dabei waren – und 74 Anbieter aus Übersee.