Mit 1. März tritt Stefan Lampa als CEO des deutschen Unternehmens Proglove an. Lampa ist in der Branche dabei kein Unbekannter: So war er etwa in leitenden Positionen bei Automatisierungs- und Logistikunternehmen wie ABB, Kuka Roboter und Cargotec tätig.



„Wir freuen uns sehr, Stefan Lampa als neuen CEO willkommen zu heißen", sagt Ken Allen, Vorstandsvorsitzender von Proglove. „Stefan Lampa hat eine klare Vision, fördert eine teamorientierte Arbeitskultur und setzt sich für Innovation als wichtigste Voraussetzung für unseren Geschäftserfolg ein. Damit ist er der ideale Nachfolger von Andreas König, der Proglove von einem Start-up zu einem schnell wachsenden Unternehmen entwickelt hat. Andreas König selbst verlässt das Unternehmen aus persönlichen Gründen.



„Proglove ist hervorragend positioniert, um Themen anzugehen, mit denen sich viele traditionelle Industrieunternehmen konfrontiert sehen", sagt Stefan Lampa, neuer CEO von Proglove. „Digitalisierung und die Interaktion zwischen Mensch und Maschine sind nur zwei Beispiele dafür. Was mich an Proglove besonders begeistert, ist das junge, dynamische Team. Das erinnert mich an den Pioniergeist, den ich in den Anfängen der Industrierobotik gespürt habe. Um in unseren Zielmärkten erfolgreich zu sein, müssen wir einen Mehrwert für unsere Kunden schaffen. Bei Proglove sehe ich Engagement, Agilität und die Begeisterung, sich in unsere Kunden hineinzuversetzen. Das sind die Grundvoraussetzungen, um für unsere Kunden Lösungen zu entwickeln, mit denen sie sich stark für die Zukunft positionieren können".



Stefan Lampa ist ausgebildeter Ingenieur. In seinen Positionen hat er vor allem Erfahrungen in den Bereichen Digitalisierung und Industrie 4.0 gesammelt. Vor Proglove war Lampa Präsident der Cargotec Corporation, die er vom traditionellen Logistikanbieter zum Technologieunternehmen transformierte.



Als CEO von Kuka Roboter richtete Lampa das Unternehmen neu aus, um den Industriemarkt als Erweiterung des traditionellen Automobilgeschäfts zu adressieren. Er etablierte auch eine neue Unternehmenskultur, die auf einem kollaborativen und internationalen Ansatz basiert. Lampa verfügt über weitere umfangreiche Managementerfahrungen, darunter 23 Jahre bei ABB. Dort war er unter anderem sechs Jahre als Global Head of Robots & Applications tätig.



„Stefan Lampas Erfolgsbilanz spricht für sich", sagte Andreas Näsvik, Partner und Leiter der Industrial & Business Services, Nordic Capital Advisors und Vorstandsmitglied von ProGlove. „Bei Cargotec hat er nicht nur die Rentabilität verbessert, sondern auch zur Verschlankung der Organisation beigetragen. Mit KUKA Roboter hat er in den Jahren 2017 und 2018 die bis dahin besten Finanzergebnisse aller KUKA Unternehmen erzielt. Zu seinen bemerkenswerten Leistungen gehören auch der Turnaround und das Comeback von ABB Robotics in den Jahren von 2011 bis 2015. Diese biografischen Fakten haben den Vorstand von ProGlove und Nordic Capital als Eigentümer von ProGlove beeindruckt. Es war uns allerdings ebenso wichtig, eine Führungskraft zu finden, die die großartige Arbeit von Andreas Koenig fortsetzen kann. Wir sind uns sicher, dass Stefan Lampa mit seiner exzellenten Kommunikation und seinem partizipativen Arbeitsansatz perfekt zu ProGlove passt und das Unternehmen auf eine neue Entwicklungsstufe bringen wird."