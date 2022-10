Automatisierung wird auch angesichts von stetig wachsendem E-Commerce-Geschäft und fehlendem Personal immer wichtiger – und aufgrund neuer Technologien immer effizienter. Nun haben kürzlich zwei große Player – Amazon und die österreichische Post – in neue Technologien investiert.



Amazon etwa hat in den letzten drei Jahren mehr als 400 Millionen Euro in europäische Fulfillment-Zentren gesteckt. 2019 wurde das European Advanced Technology Team von Amazon gegründet, seitdem wurden 550 neue Technologien eingeführt.



Dabei konzentriert sich das Team in Amazons europäischem Innovationslabor in Vercelli, Italien auf die Entwicklung von Hardware und Software sowie auf Technologietests für Industrierobotik, autonome Fahrzeuge, automatisierte Verpackung und Sortiertechnologien.



So wurde ein Artikelsortierer als vollautomatisches Sortiersystem entwickelt, damit Mitarbeiter nicht mehr in einem Behälter Artikeln suchen muss. Der Pallet Mover wiederum ist ein großer Roboterarm, der den Einsatz von Gabelstaplern zum Transport von Paletten überflüssig macht und automatisch mehrere Artikel von einem Ort zum anderen befördert. Der Tote Retriever hebt Behälter an und stellt sie automatisch auf Förderbänder. Das Spannende daran ist, dass wir erst am Anfang stehen und in den kommenden Jahren noch weitere Spitzentechnologien entwickeln und einführen werden“, so Stefano La Rovere, Direktor, Worldwide Robotics Advanced Technology bei Amazon.



Die Investitionen in Technologie haben es unseren Mitarbeitern ermöglicht, neue Fähigkeiten zu entwickeln oder neue Aufgaben zu übernehmen. Um die Entwicklung von Fähigkeiten zu unterstützen, bietet Amazons Career Choice Programm eine Finanzierung von bis zu 8.000 Euro über vier Jahre für national anerkannte Kurse, einschließlich in IT und Robotik. Zu den neuen Funktionen, die durch diese Technologie-Investitionen geschaffen wurden, gehören:



Die Post wiederum hat im oberösterreichischen Allhaming nun das neue Logistikzentrum fertiggestellt. Der knapp 50.000 m² große Ausbau sorgt dabei für eine Verdreifachung der Paketsortierleistung. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund 80 Millionen Euro.