Eine Umfrage sieht Künstliche Intelligenz vor allem in der Logistikbranche am Vormarsch: Demnach setzt jedes fünfte Logistikunternehmen in Deutschland KI ein - entweder in der Bedarfsprognose, bei der Absatzplanung oder der Transportoptimierung. Weitere 26 Prozent planen dies oder diskutieren darüber.



Die Ergebnisse stammen aus einer repräsentativen Befragung unter mehr als 400 Logistikunternehmen ab 20 Beschäftigten in Deutschland. Damit sind ausschließlich Logistikdienstleister gemeint, also Transportlogistik (Landverkehr, Schifffahrt, Luftfahrt), Lagerei sowie Post-, Kurier- und Expressdienste.



Im Vergleich dazu setzen nur neun Prozent der deutschen Unternehmen Künstliche Intelligenz als strategische Komponente ein. „Die Logistikbranche hat erkannt, welches Potenzial KI sowohl im Lager als auch beim Transport bietet und nutzt die Technologie gezielt, um Effizienz, Qualität und Produktivität zu steigern“, kommentiert Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder die Ergebnisse.



Für die Zukunft geht mehr als die Hälfte der Logistikunternehmen (58 Prozent) davon aus, dass Künstliche Intelligenz weit verbreitet sein und viele Aufgaben in der Logistik übernehmen wird, etwa die Planung von Routen oder die Vermeidung von Leerfahrten.



In der Logistikbranche schätzt sich die Mehrheit der Unternehmen (56 Prozent) als Vorreiter beim Thema Digitalisierung ein – in der Gesamtwirtschaft sind es im Vergleich nur 32 Prozent. „Digitalisierung ist in der Logistik kein Rand- sondern ein Kernthema“, so Rohleder.



Dabei setzen fast sieben von zehn Unternehmen (68 Prozent) Cloud Computing in der Logistik ein. Sechs von zehn nutzen IoT-Anwendungen bzw. Sensortechnologien (61 Prozent) sowie Warehouse Management Systeme (59 Prozent). Smartphones oder Tablets werden in 56 Prozent der Logistikunternehmen verwendet und Big Data und Analytics kommen in 41 Prozent zum Einsatz. Genauso viele nutzen digitale Marktplätze (41 Prozent).



Digitale Zwillinge sind in der Logistik weniger verbreitet: Erst jedes siebte Unternehmen (14 Prozent) nutzt sie, aber jedes vierte (25 Prozent) plant oder diskutiert den Einsatz. Weiterhin beschäftigt sich jedes dritte Unternehmen (35 Prozent) mit Robotik und jedes neunte (11 Prozent) nutzt Roboter bereits. Intelligente Regale (6 Prozent) und Drohnen (4 Prozent) finden hingegen kaum Anwendung. Ein Viertel plant ihren Einsatz oder diskutiert aber darüber (jeweils 26 Prozent).