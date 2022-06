Maersk investiert in Robotik-Start-up

Das Start-up Bots and Us hat in einer Seed-Finanzierungsrunde frisches Kapital in Höhe von 13 Millionen US-Dollar eingesammelt - unter anderem von Maersk Growth, dem Venture-Capital-Arm der dänischen Containerreederei Maersk, mit dem Bots And Us kürzlich eine Partnerschaft eingegangen ist.



Denn das Jungunternehmen sammelt mit seinen vollautonomen und mobilen Robotern Daten in Echtzeit. So können Güter in jeder Phase ihrer Reise durch ein Lager digital verarbeitet werden. Sobald die Waren das Lager erreichen, beginnen die Roboter bei der Anlieferung das Volumen und den Zustand der Paletten zu erfassen. Dieselben Roboter scannen die Güter in den Regalen und erfassen deren Standort und Menge.



Dies will auch Maersk seinen Kunden bieten und arbeitet nun mit Bots and us daran, die Automatisierung der Bestandsverwaltung und der Annahmeprozesse in einem Lager von Maersk voranzutreiben. Kunden sollen langfristig eine höhere Sichtbarkeit und einen verbesserten Zugang zu ihren Beständen über verschiedene Lager hinweg bekommen, heißt es in einer Pressemitteilung von Bots and Us.