Neben dem Carbon Footprint war es auch wichtig, weitere Aspekte zu untersuchen. So haben zwar alle Verpackungen den Pilottest gut überstanden, die Langlebigkeit ist aber nicht immer ausschlaggebend. In der Praxis werden pro Verpackung zehn bis 20 Versandzyklen als realistisch angenommen, hießt es von der Post. Verpackungen, die bis zu 100 Mal verschickt werden können, gehen aufgrund der Rückgabequote vor Erreichen dieser Marke verloren. Dadurch kann die Langlebigkeit nicht optimal genutzt werden. Verpackungen sollten daher günstig und funktional statt teuer und besonders langlebig sein.



So erreichten etwa RE-ZIP Taschen in der Praxis die höchste Zyklenanzahl. Sie seien günstig, funktional und sorgen aufgrund ihrer Beschaffenheit – Holzfaser – rasch für eine positive Ökobilanz, so Post-Sprecher Markus Leitgeb auf Dispo-Anfrage. Diese Art der Verpackungen sehe die Post daher auch als richtungsweisend für die Zukunft. Hingegen ist jene Tasche mit der höchsten Rücksendequote - die Packoorang-Tasche, die vor allem für Kleidung verwendet wurde - am wenigsten Ökologisch, weil sie sehr aufwendig in der Herstellung sei und den Break-Even zur Emissionseinsparung erst sehr spät erreiche.



Verpackungen aus recyceltem PET sind zwar auf bis zu 100 Versandzyklen ausgelegt, dadurch aber eben auch in der Herstellung deutlich aufwendiger. Da sie in der Praxis außerdem vor dem Ende ihrer Haltbarkeit verloren gehen, verschlechtert sich ihre Ökobilanz dadurch zusätzlich.



Damit sind etwa kleine Verpackungen mit wenig bis keinem Füllmaterial für viele Produktkategorien geeignet. Die Rückgabe über Briefkästen, Post-Geschäftsstellen oder SB-Zonen der Post samt Rücktransport zu den Handelsunternehmen habe reibungslos funktioniert. Die Rücksendequoten seien dabei je nach Verpackungsoptionen sehr unterschiedlich, heißt es auf Dispo-Anfrage.



Die Akzeptanz der Empfänger ist grundsätzlich gegeben, die Bereitschaft zur Rückgabe von Verpackungen sei aber stark abhängig von den angebotenen Rückgabemöglichkeiten. Besonders beliebt ist etwa die Rückgabe per Briefkasten oder in Postfilialen. Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden bevorzugte die Rückgabe über denZusteller oder SB-Zonen der Post.



Um die Motivation zur Rückgabe der Verpackung zu erhöhen, seien Opt-in-Lösungen oder ein Pfandsystem notwendig, heißt es von der Post. Etwa 85 Prozent der befragten Besteller*innen wären bereit, für eine Verpackung im Schnitt vier Euro Pfand zu hinterlegen.