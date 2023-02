Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft wollen Blickfeld, ein Hersteller von LiDAR-Hardware- und Softwarelösungen, und das Automatisierungsunternehmen CubiQ Ein- und Ausgangsprozesse in Lagern effizient automatisieren und zu digitalisieren. Für das System CubiQ-X wurden die Cube 1-Sensoren von Blickfeld in die Lagermanagement-Lösungen von CubiQ integriert.



Das 3D-Bemaßungssystem CubiQ-X liefert Länge, Breite, Höhe, Gewicht und ein fotografisches Bild des Produkts in weniger als zwei Sekunden. Es scannt zudem Barcodes und nutzt natürliche Sprachverarbeitung, um Texte auf Etiketten zu lesen. CubiQ-X ist dank der Funktionalität des Blickfeld-Sensors Cube 1 nach Angaben der Hersteller das einzige System auf dem Markt, das mit schwarzer Stretchfolie gesicherte Paletten messen kann und von reflektierendem Licht nicht beeinträchtigt wird. Die Lösung ist technologieunabhängig und kann also in jedes ERP- oder WMS-System integriert werden.



CubiQ wird von globalen Unternehmen wie dem US-amerikanischen Konsumgüterkonzern Procter & Gamble, dem deutschen Paketexpressdienst DHL, der chilenischen Frachtfluggesellschaft Latam Cargo, der größten kolumbianischen Fluggesellschaft Avianca, dem italienischen Industriekonglomerat CPS Group und dem US-amerikanischen Lager- und Logistikdienstleister Magnum Logistics eingesetzt.