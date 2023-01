Brüchige Lieferketten, fehlende Transparenz und eine sehr träge Steuerung weltweiter Transporte setzen viele Unternehmen zunehmend unter Druck. Transparentes Transportmanagement über Echtzeit-Plattformen kann hier unterstützen. Deshalb haben sich der IT-Dienstleister Eurolog mit seiner Logistik-Plattform und Deloitte mit seiner Supply Chain-Expertise zusammengetan, um effektive Lösungen für globales Transportmanagement anzubieten.



In einem ersten Schritt wird das Transportmanagement-System von Eurolog in dem Supply Chain Control Tower (SCCT) von Deloitte eingesetzt, einem integrierten Daten-Cockpit mit Zugriff auf nahezu alle Ebenen der Lieferkette. Kommt es zu Störungen in der Supply Chain, löst das Transportmanagement-System bei Überschreiten eines Schwellenwertes einen Alert aus. Mit Unterstützung durch regelbasierte Mechanismen werden alternative Transportrouten, andere Verkehrsträger oder neue Transportdienstleister vorschlagen. Eurolog verstärkt den Control Tower dabei auch durch globale Tracking-Lösungen, die selbst Verzögerungen bei der Zollabfertigung frühzeitig melden.



„Oft reichen im ersten Schritt nur wenige Module, ohne enorme Investitionen aus, um globale Lieferketten zu stabilisieren", so Vorstand Jörg Fürbacher. Auch Deloitte sieht in der Ergänzung der Services überzeugendes Potenzial. „Die Partnerschaft mit Eurolog ist eine ausgesprochen wertvolle Verstärkung für uns, das haben gemeinsame Projekte bei verschiedenen Kunden gezeigt“, sagt Tobias Exler, Deloitte-Partner im Bereich Supply Chain & Network Operations. Die Wirksamkeit der Partnerschaft habe sich dabei bereits in einem gemeinsamen Projekt in der Connected Supply Chain im Bereich Automotive bewiesen, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung.