EK Robotics stellt sich für den weiteren Wachstumskurs breiter auf, holt sich mit Martin Klein udn Andreas Lindemann dafür zwei neue Manager in die Geschäftsführung und richtet einen Beirat ein, der die Geschäftsführung bei strategischen Weichenstellungen und der Unternehmensplanung begleiten wird. Der bisherige CEO Andreas J. Böttner wechselt im Juli in den neuen Beirat.



Martin Klein bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung auf C-Level Ebene im Automotive Sektor mit und war unter anderem bei Daimler in verschiedenen Führungspositionen mit internationaler Verantwortung in Deutschland und USA sowie bei Recaro Automotive Seating und Remy Automotive tätig. Bei EK Robotics verantwortet Martin Klein die Bereiche Sales, Service, Engineering und Information Technology. „Ich freue mich darauf, das Team von EK Robotics bei seinen nächsten Wachstumsschritten zu unterstützen. Mit innovativen Produkten, smarten Transportlösungen und leistungsstarkem Service können wir an einem sehr dynamischen Markt teilhaben, die interne Logistik unserer Kunden effizient machen und somit selbst nachhaltig erfolgreich wachsen“, sagt Martin Klein.

Andreas Lindemann verstärkt EK Robotics mit seiner Erfahrung in geschäftsführenden Positionen der Automobil- und Luftfahrtindustrie (u. a. Mercedes-Benz, Airbus und Recaro Aircraft Seating). In seiner Verantwortung liegen die Bereiche Finance, Operations, Procurement & Suppy Chain Management sowie Quality Management. „Die dynamische Entwicklung von EK Robotics möchte ich mit meinen Erfahrungen in effizienten und robusten Prozessen unterstützen. Gemeinsam mit dem gesamten Team werden wir uns mit unserem Effizienzprogramm „Top Fit“ auf ein neues Unternehmenskapitel vorbereiten“, sagt Andreas Lindemann.



Ferner haben die Gesellschafter einen Beirat eingerichtet, der die Geschäftsführung bei strategischen Weichenstellungen sowie der Unternehmensplanung begleiten wird. Der Beirat ist mit drei international erfahrenen Top-Managern aufgestellt: Joachim Coers (Vorsitzender des Beirats), ehemaliger CEO der Tognum AG / MTU Friedrichshafen, Dieter Becker, CEO der WTS Advisory und Joachim von der Goltz, Senior Advisor und ehemaliger Leiter Equity Capital Markets bei international führenden Investmentbanken.



Der bisherige Geschäftsführer Andreas Böttner wechselt ab Juli 2024 in den Beirat und vervollständigt mit rund 15-jähriger Branchenexpertise das Gremium. Geschäftsführung und Beirat haben sich im Rahmen ihres Einstiegs auch am Unternehmen beteiligt, sodass für EK Robotics im Jahr 2024 personell und finanziell ein neues Kapitel der Unternehmensgeschichte beginnt.