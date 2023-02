Lieferkettenschwierigeiten auf der einen Seite, hohe Lagerkosten und instabile Auftragslage auf der anderen: Nach den zahlreichen Disruptionen der letzten Jahre stehen Einkäufer vor schwierigen Herausforderungen. Denn um auch bei inkonsistenter Auftragslage keine großen Verluste zu riskieren, sind sie auf zuverlässige und kurzfristige Lieferungen angewiesen, die aber oft stark schwankende Kosten zur Folge haben.



Verkompliziert wird der Einkauf zudem durch sich weiterhin verschärfende gesetzliche Vorgaben hinsichtlich des Umwelt- und Klimaschutzes. So verpflichtet sich die EU im Europäischen Klimaschutzgesetz dazu, bis 2050 klimaneutral zu werden. In diesem Kontext müssen sich auch Industriebetriebe an immer mehr Regulatorien halten.



IC Direct lagert elektronische Bauelemente für den internationalen Markt und hat vor allem während der letzten Pandemie-Jahre die Bedeutung von sicheren Lieferquellen erkannt. Nun will der Distributor mit Versorgungssicherheit, Vorfinanzierung und Festpreisen seine Bedeutung steigern:



„Distributoren sind der Antrieb der Lieferkette“, so Geschäftsführer Walther Ellinger. „Gerade in Krisenzeiten müssen sich produzierende Unternehmen darauf verlassen können, dass wir ihnen als zuverlässiger Partner die reibungslose Lieferung ihrer Bestellungen garantieren.“ Zu diesem Zweck investiere IC-Direct viele Ressourcen in eine kontinuierliche Analyse und Auswahl der Lieferquellen.



So kaufe der Distributor selbst nur Waren höchster Qualität zum jeweils besten Preis ein. Die Qualität gemäß ISO 9001:2015 gewährleistet der Betrieb dabei durch eine lückenlose Wareneingangsprüfung inklusive Bilddokumentation und Qualitätskontrolle. Das nach DIN EN 61340-5-1 zertifizierte Warenlager und die MSL-gerechte Lagerung würden für den erforderlichen Umgang mit elektronischen Bauelementen sorgen.



Mit einer 100-prozentigen Vorfinanzierung und Lagerhaltung will IC-Direct zuverlässige Versorgungssicherheit bieten. „Aufgrund des volatilen Marktes der vergangenen Jahre schließen wir mit immer mehr unserer Kunden Rahmenverträge ab“, berichtet Ellinger. „Innerhalb dieser festgelegten Zeiträume können sie ihre Aufträge frei einteilen und die bei uns lagernde Ware völlig flexibel zu Festpreisen abrufen.“



Zusätzlich wirbt IC-Direct auch in Sachen gesetzlich vorgeschriebener Klimaschutz mit den Zertifizierungen ISO 14001:2015 und ISO 14064-1:2019. Dabei würden auch die vor- und nachgeschalteten Lieferketten mit einberechnet und entsprechend kompensiert.