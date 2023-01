Dispo hat die Industriebetriebe Agrana, Miba und Palfinger nach ihren Beschaffungsstrategien gefragt. Agrana etwa hatte in den letzten Jahren zunehmend Schwierigkeiten, aus China zu sourcen: "Es war für mein Team eine große Herausforderung, die Versorgung der Werke aufrecht zu erhalten, die waren mehr als zwei Jahre nicht mit dem Einkauf beschäftigt. Im Prinzip ging es nur darum, den Transport zu organisieren“, erklärt Agrana-Fruit-Geschäftsführer Michael Frey.



„Was man dabei gesehen hat: Es ist sehr wichtig mit strategischen Partnerschaften zu arbeiten. Es ist uns gelungen, keines unserer Werke jemals out of stock zu setzen“, so der Agrana-Manager. Es habe sich bezahlt gemacht, in den letzten zehn bis 15 Jahren nicht über Händler oder auf dem Spotmarkt zu kaufen, sondern mit strategischen Partnerschaften zu arbeiten. „Damit war es uns am Ende des Tages auch möglich, die Waren zu erhalten. Verspätet und mit sehr viel Aufwand – aber es hat funktioniert.“



Auch vor allem der Ukraine-Krieg hat für Agrana zusätzliche Herausforderungen gebracht: „Wir konnten zwar die Rohstoff-Versorgung aus der Ukraine sicherstellen, ein product flow wie vor dem Krieg war aber nicht möglich – speziell was Transportkapazitäten betrifft. Aber auch hier muss man sagen: strategische Partnerschaften haben massiv geholfen, diese Herausforderungen zu bewältigen“, erklärt Frey. Man habe auch gemerkt, mit welchen Lieferanten Agrana in Zukunft nicht mehr arbeiten werde.



Palfinger hat mit Beginn der Corona-Pandemie begonnen, den Fokus auf strategische Partnerschaften zu legen. „Wir forcieren eine Strategie, mit der wir versuchen die Lieferanten zu bündeln und mit diesen intensiver und langfristiger zusammenzuarbeiten. Wir setzen auf lange, strategische Partnerschaften, bei denen wir uns gegenseitig systemtechnisch voll integrieren, Planungen austauschen und auch gemeinsam über Investitionen diskutieren. Dadurch können wir sowohl die Größeneffekte nutzen, als auch die Zusammenarbeit weiter vertiefen“, berichtet Gernot Harm, verantwortlich für das Global Supply Chain Management bei Palfinger.



Miba wiederum durchleuchtet seine Lieferanten in Sachen CO2-Emissionen. Bis 2040 will der Konzern emissionsfrei arbeiten – „und im Zuge dessen gehen wir auch auf unsere Lieferanten zu und fangen step by step an, sie auch in unsere CO2-Reduktionspläne mit zu integrieren. Wir haben die großen CO2-Verursacher in unserer Lieferkette identifiziert und beginnen jetzt, mit unserem Hauptverursachern zu sprechen, was denn deren Maßnahmen sind, wo sie heute stehen, und welche konkreten Pläne sie haben“, erklärt Volker Reulein, Vice President Purchasing der Miba AG.