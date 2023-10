Es seien herausfordernde Rahmenbedingungen gewesen, die das letzte Wirtschaftsjahr geprägt haben, heißt es von TGW. Denn der Auftragseingang ging durch Verschiebungen bei Großprojekten zurück, vor allem Unternehmen im DACH-Raum hätten ihre Logistikprojekte verschoben, so TGW-Noch-Chef Harald Schröpf.



Die Lieferkettenproblematik habe sich entspannt, und auch das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres sei vielversprechend verlaufen. Die Umsatzmilliarde sei also realistisch - auch wenn sie Harald Schröpf als CEO nicht mehr erleben wird.



Denn er legt nach sechs Jahren seine Funktion als Chief Executive Officer von TGW Logistics im Kalenderjahr 2024 auf eigenen Wunsch zurück, bleibt aber vollumfänglich in seiner Verantwortung, bis eine Nachfolge gefunden wurde.

„Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen – weil mir TGW Logistics, unsere Mitarbeiter:innen und Kund:innen sehr am Herzen liegen. Gleichzeitig war der Schritt bereits seit Längerem geplant. Ich habe unsere Eigentümerin, die TGW Future Privatstiftung, bereits vor zwei Jahren über meinen Wunsch informiert, ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen. Die Eigentümerin und ich sind überzeugt, dass dieser Wechsel eine neue Dynamik und frische Impulse bringen wird, um die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre konsequent fortzusetzen.“

Unter seiner Führung wuchs der Umsatz von TGW Logistics von 621 auf nun 955 Millionen Euro, die Zahl der Mitarbeiter stieg im selben Zeitraum von 2.776 auf mehr als 4.400. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte TGW seinen Umsatz um 3,5 steigern, gleichzeitig erreichte das EBIT aufgrund von Preissteigerungen in den internationalen Projekten eine „schwarze Null“.



Knapp 48 Millionen Euro flossen in Forschung und Entwicklung; speziell in die Bereiche Mechatronik, Software und Künstliche Intelligenz (KI). Ein deutsches, 15-köpfiges Technologieunternehmen habe man kürzlich übernommen.