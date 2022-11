"Knapp war der drittgrößte Anbieter von Lagerautomatisierung weltweit", schreibt ARC. "Die Knapp AG ist ein privates Unternehmen mit mehr als 6.000 Mitarbeitern. Knapp bietet integrierte Lagersysteme und Logistiksoftwarelösungen an. Das Unternehmen ist in der Regel in Märkten etabliert, in denen Automatisierungslösungen für kleinteilige, hochvariable Abwicklungsprozesse gefragt sind, und ein führender Anbieter von Shuttle-Systemen. Knapp gibt an, dass seit seiner Markteinführung über 250 seiner Shuttle-Systeme und mehr als 25.000 Shuttle-Einheiten eingesetzt wurden. Zu den prominenten, öffentlich bekannt gegebenen Projekten von Knapp gehören das kürzlich eröffnete Fulfillment-Center der nächsten Generation von Walmart in Joliet, IL, und das kürzlich in Betrieb genommene 140.000 m2 große Distributionszentrum von Zalando. "2021 war ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr für Knapp", so Roman Schnabl, VP of Product Management, "In Anbetracht der herausfordernden Zeiten, die wir derzeit erleben, sind wir sowohl demütig als auch dankbar für die Erfolge, die wir gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern erzielt haben. Das Jahr 2021 war auch das Jahr der neuen Technologien. Nie zuvor haben wir so viele Innovationen für alle Teile der Wertschöpfungskette auf den Markt gebracht.



TGW Logistics ist ein privates Unternehmen mit mehr als 4.000 Mitarbeitern. TGW ist vor allem in der EMEA-Region gut etabliert. Branchenmäßig konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereiche Mode und Bekleidung, Lebensmittel sowie Industrie- und Konsumgüter. TGW hat viele prominente Kundenprojekte, darunter ein 1.700.000 Quadratmeter großes Logistikzentrum für Levi Strauss in Europa, ein neues Logistikzentrum in Frankreich für den Baumarktbetreiber Leroy Merlin und ein neues Distributionszentrum für Urban Outfitters."