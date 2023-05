Toyota Material Handling Austria (TMH) stellt sich immer stärker als Gesamtlösungsanbieter auf, wie das Wachstum im Bereich Logistics Solutions zeigt. Hier gab es mehr als doppelt so viel Umsatz wie im letzten Geschäftsjahr.



Das hat das Unternehmen durch das erweiterte Lösungsportfolio geschafft, das Toyota durch die Bündelung des Know-hows weiterer Intralogistikmarken erzielte und unter dem Dach der Toyota Advanced Logistics Group bündelte. Mit dabei sind Vanderlande, Bastian Solution und Viastore. Damit komme TMH dem Trendl, einen externen Ansprechpartner für den innerbetrieblichen Materialtransport haben zu wollen, entgegen.



Auch im Kernbereich Neugeräteverkauf sei die Nachfrage enorm gewesen, was teilweise nicht unproblematisch war, so Geschäftsführer Oskar Zettl: "Das hat uns vor dem Hintergrund der pandemie- und kriegsbedingten, disruptiven Lieferketten und unserem Anspruch, höchste Kundenzufriedenheit bieten zu wollen, vor so manch große Herausforderung gestellt. Resümierend lief der Verkauf von Neugeräten jedoch besser als erwartet, dabei hielt der klare Trend hin zur Lithium-Ionen-Technologie an."



Im Gebrauchtgeräteverkauf und Mietgeschäft konnte Toyota Material Handling Austria im Vergleich zum Vorjahr im zweistelligen Prozentbereich zulegen - was in Folge der starken Nachfrage und der eingeschränkten Lieferfähigkeit von Neugeräten jedoch eine logische

Konsequenz war, heißt es von TMH.



„Ich bin mit unserer Entwicklung sehr zufrieden,“ so Zettl. „Wir konnten uns in Österreich innerhalb kürzester Zeit als Gesamtlösungsanbieter für innerbetrieblichen Materialtransport jeder Art etablieren. Unser Geschäftsgang ist in allen Geschäftsfeldern bei leicht gestiegenem Personalstand äußerst zufriedenstellend." Die Mitarbeiterzahl ist dabei von 140 auf 180 gestiegen - also um etwa 30 Prozent.



rlose Transportsysteme zum Einsatz. Obendrein sorgt ein sogenanntes Warehouse Execution System dafür, dass die Lagertechniksteuerung und die Lagerbestandsverwaltung softwareseitig integriert sind. Ein wesentlicher Fokus des erweiterten Portfolios liegt dabei auf AutoStore® - einem intelligenten, automatisierten Kleinteilelager, das automatisierte Roboter zur Lagerung nutzt. Die Systemintegration der AutoStore-Anlagen erfolgt gemeinsam mit den Spezialisten der Schwesterfirma Bastian Solution einem Unternehmen der Toyota Advanced Logistics Group. (Beispiel: AutoStore-System-Integration bei der Österr. Postsystemlogistik, dem ersten von Toyota Material Handling Austria in Österreich umgesetzten AutoStore®-Projekt)



Conclusio: Toyota ist also nicht nur weltgrößter Hersteller, sondern strategisch gut aufgestellt um auch einer der Top-Anbietern für integrierte, schlüsselfertige Gesamtlösungen zu werden.