Der Expresslogistik-Dienstleister Transoflex hat seit 2019 30.000 graue H1-Paletten aus Kunststoff im täglichen Einsatz, nun kommen 30.000 weitere hinzu - diesmal in der Unternehmensfarbe. Transoflex hat sich auf die Branchen Pharma und Gesundheit, Kosmetik, Konsumgüterelektronik und weitere sensible Güter spezialisiert. >> Lesen Sie auch: Transoflex Austria stellt sich mit neuer Geschäftsführung neu auf



„Wir haben mit den Kunststoffpaletten extrem gute Erfahrungen gemacht“, so CEO Wolfgang Albeck. „Sie halten wesentlich länger und werden nicht wie Holzpaletten im Laufe ihres Lebens immer schwerer und unhygienischer. Das macht sie insgesamt nachhaltiger und unterm Strich trotz höherer Anschaffungskosten günstiger.“



Seit April hat der Logistik-Dienstleister auch begonnen, die orangen Kunststoffpaletten Kunden zur Verfügung zu stellen, bei denen das Unternehmen für verschiedene Empfänger bestimmte Pakete auf Paletten abholt. Dazu trifft Transoflex mit diesen Kunden eine spezielle Palettentauschvereinbarung. „Auch die Kunden sparen damit Geld“, so Albeck. „Sie zahlen eine Nutzungsgebühr, die unter den Kosten von Europaletten aus Holz liegt.“



Außerdem seien die Kunststoffpaletten aufgrund ihrer Gewichts- und Haltbarkeitsvorteile nachhaltiger. Nach einer Fraunhofer-Studie verursacht eine H1-Palette über ihren kompletten Lebenszyklus 50 Prozent weniger CO2-Ausstoß als eine entsprechende Zahl Holzpaletten in derselben Zeit.



Schon vor der Beschaffung der ersten großen Tranche von 30.000 H1-Paletten hatte Transoflex die Ladungsträger zwei Jahre im Fernverkehr zwischen Hamburg und Hannover getestet. Europaletten aus Holz haben dabei im Durchschnitt acht Umläufe ausgehalten. Dann waren sie so beschädigt, dass sie ausgetauscht werden mussten. Von den 30 im täglichen Transport zwischen den Niederlassungen eingesetzten H1-Paletten wurden hingegen während des gesamten Tests nur zwei leicht beschädigt. „Diese Stabilität und Langlebigkeit des Ladungsträgers hat sich nach dem ersten Roll-out bestätigt, aber das sind längst nicht alle Vorteile“, meint Albeck.

Lesen sie auch

Knapp automatisiert Palettentransport von Fronius >>

Vom Abfall zur Kunststoffpalette: Die E5.3 soll die Europalette ersetzen >>