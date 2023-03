Wie werden KI und Digitalisierung in Lager und Produktion eingesetzt? „Gerade in der Logistik- und Produktionsplanung hat die Komplexität zugenommen. Die Herausforderung besteht darin, möglichst schnell das passende System zu identifizieren oder die Daten entsprechend automatisiert aufzubereiten. Dabei sind wir auf das Wissen und die langjährige Erfahrung von Experten angewiesen“, erklärt Martin Riester, Geschäftsbereichsleiter Logistik und Supply Chain Management bei Fraunhofer Austria Research. Um dieses Wissen zu kapseln und auch für nachfolgende Generationen verfügbar zu machen, gelte es mit Hilfe von KI entsprechende Algorithmen zu entwickeln, die Bedarfe berechnen, beschreiben und prognostizieren können und dann auch den Unternehmen als „Tools“ zur Verfügung gestellt werden können.



„Allein aus Wirtschaftlichkeitsgründen kann eine komplette Automatisierung nicht funktionieren“, antwortet Riester auf die Frage ob es das Ziel jeder optimierten Lagerlogistik sein müsste, ohne Menschen auszukommen. „Es wird immer eine Koexistenz von Menschen und Maschinen geben. Denn KI ist nicht kreativ und kann nicht kombinieren. Automatisieren dort, wo es sinnvoll ist. Und den Menschen dort einsetzen, wo er seine Fähigkeiten entfalten kann“, führt er weiter aus. Eine Herausforderung, die tatsächlich real sei, ist die Datenverfügbarkeit. Sie sei bei weitem nicht so gut, wie sie propagiert wird. Eine automatisierte Datenaufbereitung funktioniere umso besser, je besser die Daten sind.

„Sei es der IT-Spezialist, oder im handwerklichen Bereich der Zerspanungstechniker – einen gewissen Fachkräftemangel in bestimmten Positionen hatten wir in den letzten Jahren immer. Nun hat sich der Fachkräftemangel hin zu einem Mitarbeiter:innen-Mangel entwickelt“, meint auch Harald Egger, Vice President Legal & Head of HR Pankl Racing Systems. Für gewisse Positionen stünden nicht mehr ausreichend Ressourcen zur Verfügung. „Unternehmen sollen diese Krise als Chance nutzen, in die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren oder auch Veränderungsprozesse innerhalb der Unternehmenskultur vorantreiben. Wichtig dabei ist, kein Cultural Washing zu betreiben, sondern authentisch zu bleiben“, ist er überzeugt. Qualification as a Service – der Begriff ist bei Pankl Racing Systems sehr präsent. Im Pankl Getriebewerk ist der ivii smartdesk schon seit Jahren im Einsatz. Egger: „Wir konnten damit definitiv Arbeitsplätze schaffen. Der ivii smartdesk ist ein gutes Beispiel dafür, was Technik leisten kann, im Zusammenspiel mit dem Menschen sehr gut funktioniert und eine positive Wechselwirkung hat.“



Laut Patrick Siebert, Influencer KI, AI Marketing Spezialist und Betreiber eines YouTube-Kanals mit 13.500 Follower, stehen wir vor einer neuen Form der Wissensvermittlung: „Durch den Zugang zu weltweitem Wissen in Kombination mit KI, die zunehmend auch Fähigkeiten transportieren kann, erleben wir eine Revolution im Skilltransfer. Mit KI und neuen Lehr- und Lernsystemen können wir Kompetenzen und Qualifikationen auf ganz neue Weise in die Unternehmen bringen.“ Kein Unternehmen, keine Universität, keine Branche komme an KI vorbei. „Im Moment wird CHAT GPT noch von vielen unterschätzt. Mit KI kommt eine Revolution auf uns zu und jedes Unternehmen muss sich die Frage stellen, wie kann das mein Geschäftsmodell gefährden, wie kann ich diese Technologie nutzen oder wie kann ich meine Mitarbeiter besser qualifizieren und Wissen innerhalb des Unternehmens transferieren“, so Siebert. Wissensaufnahme, Mitarbeiterqualifizierung und gleichzeitig Qualitätskontrolle: Der ivii smartdesk zeige, wie man Skills über KI transferieren und zur Unterstützung der Mitarbeiter einsetzen kann.