So sind modernste Lager-Roboter schon heute so feinfühlig, dass sie im Logistik-Zentrum direkt neben menschlichen Mitarbeitern agieren können ohne deren Sicherheit zu gefährden. Beim Be- und Entladen von Lkw werden in Zukunft Roboter zu entscheidenden Faktoren in der Supply Chain werden. Selbstfahrende Lieferfahrzeuge können 24 Stunden lang selbst bei schlechten Wetterbedingungen fahren, ohne sich an Ruhezeiten für die Lkw-Fahrer halten zu müssen und können zudem durch eine automatisierte Fahrweise Sprit sparen. Selbstfahrende Gabelstapler können schweren Arbeiten in Lagerhäusern übernehmen. Noch viele solche Beispiele mehr könnte man aufzählen. Noch aber sind die Technologien nicht genug ausgereift ebenso wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen für autonom fahrende Lkw. Vor der Zukunft braucht man sich aber nicht zu fürchten, sie birgt Chancen. So sieht es Franz Staberhofer, Obmann des Vereins Netzwerk Logistik vom größten Wirtschaftsnetzwerk im Bereich Logistik in Österreich. Seit der Jahrtausendwende habe die Logistik viele Krisen bewältigt von der Finanz- und Eurokrise über den Brexit, Corona-Pandemie bis zum Chipmangel. „Die Logistik hat in allen Phasen die Versorgungssicherheit aufrechterhalten und Chaos vermieden. Jetzt geht es darum zukünftiges Chaos zu vermeiden. Hier hat die Logistik die Pflicht und Chance, sich mit Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft zu verlinken, um rechtzeitig auf drohende Lieferkettenprobleme reagieren zu können“, bringt es Staberhofer gegenüber dispo auf den Punkt. Der so oft beklagte Arbeitskräftemangel werde den Bedarf an automatisierten Logistik-Lösungen weiter verstärken. Man müsse Arbeit dort, wo es möglich ist, durch Automatisierung aus dem System nehmen. Und man müsse sich überlegen, wo man arbeitsintensive Lieferketten eliminieren kann. „Dabei werden neue Geschäftsmodelle entstehen“, ist Staberhofer überzeugt. Die Möglichkeiten der KI sind heute vielfach erst im Ansatz erkennbar, angesichts des Arbeitskräftemangels wird der Einsatz von KI aber unabdingbar sein und weiter an Bedeutung gewinnen. Er sieht auch, dass in Zukunft die notwendigen Arbeitskräfte für die geplanten Umsatzsteigerungen der Unternehmen nicht vorhanden sein werden. Dementsprechend müssen Wertschöpfungsketten neu gestaltet werden, werden einzelne Elemente von Produktionen beispielsweise in Regionen verlagert, in denen ausreichend Arbeitskräfte vorhanden sind.