Sie und Ihr Team haben vor einigen Jahren ein Instrument zur Ermittlung von Trends entwickelt. Welche Trends hatten in den letzten drei bis fünf Jahren den größten Einfluss?

Hans Larsson Wir befinden uns in vielen Bereichen mitten im Wandel, und dabei spielt die Automatisierung eine große Rolle. Viele große Unternehmen haben damit zu kämpfen. Sie ist komplex, hat große Vorteile, ist aber auch mit großen Investitionen verbunden. Wir sehen auch, dass die Themen E-Commerce und Omnichannel für viele Akteure mühsam sind. Sie können Hunderte Geschäfte haben und sind extrem professionell darin, aber dann verlangen wir Verbraucher, dass wir das Sortiment auch im Internet bestellen können – und zwar genauso einfach wie bei den großen E-Commerce-Profis wie Amazon. Diese zwei Kanäle zu bedienen, ist für viele Kunden eine große Herausforderung – auch im Hinblick auf die Geschwindigkeit. Wir erwarten heute, dass wir sogar am selben Tag beliefert werden. Die Flexibilität, die Geschwindigkeit – und auch das Thema Rücklaufquoten sind Herausforderungen. Viele Unternehmen haben Rücklaufquoten von mehr als 50 Prozent zu verzeichnen. Ich habe kürzlich in einer amerikanischen Studie gelesen, dass die Verschrottungsquote bei fast 20 Prozent lag. Der Ertrag fließt direkt in die Verschrottung ein. Und das ist der dritte Punkt: Nachhaltigkeit. Vielleicht hat sich die Logistik dahingehend noch nicht so sehr verändert, aber sie ist jetzt definitiv im Kommen. So können wir nicht mehr arbeiten. Wir wurden bisher an Preis und Geschwindigkeit gemessen. Das muss sich ändern. Wir müssen uns auch an Nachhaltigkeitskriterien messen lassen.



Was sind die Trends der nächsten Jahre – neben dem Thema Nachhaltigkeit?

Wir sehen viele Dinge, aber vor allem ist das Thema Künstliche Intelligenz ein großes. Es brodelt in allen Bereichen. Ich glaube nicht, dass wir einen großen Knall erleben werden, der alles verändert, aber wir werden sehen, wie sie sich in alle möglichen Bereiche einschleicht. Wir zeigen auf dem Stand (auf der Logimat, Anm.) ein Gerät mit sehr intelligenten Kameras, die die Umgebung erkennen können. Das ist eine große Sache. Die Automatisierung entwickelt sich stetig weiter, etwa mit der Vernetzung nicht nur von Gabelstaplern, sondern auch von Waren, Paletten und so weiter, um mehr Daten zu erhalten und Künstliche Intelligenz zur Optimierung der Lieferkette einzusetzen.