Da die Auswirkungen von Risiken auf globale Lieferketten zugenommen haben, arbeiten Unternehmen mehr denn je an der Entwicklung widerstandsfähiger Lieferketten. Resilienz wird unter anderem dadurch definiert, wie reaktionsfähig die Lieferkette auf Störungen ist und wie schnell sie sich erholt. Welcher Ansatz für ein Unternehmen am besten geeignet ist, hängt zwangsläufig von zahlreichen Faktoren ab - von der Art der Produkte und Produktionsprozesse bis hin zur Finanzkraft. Die meisten erfolgreichen Ansätze haben jedoch die folgenden Gemeinsamkeiten.



1. Ein tieferes Verständnis des Risikos erlangen



Viele Unternehmen beginnen ihre Bemühungen um das Risikomanagement mit dem Versuch, die Risiken zu verstehen. Am einfachsten ist es, eine Risikobewertung durchzuführen, um die Wahrscheinlichkeit eines Risikos und seine finanziellen Auswirkungen zu quantifizieren.



Dieser zweidimensionale Ansatz hat seine Berechtigung und kann Unternehmen dabei helfen, Risiken von hoher Priorität in ihren Lieferketten zu identifizieren. Um jedoch aussagekräftig zu sein, sollten diese Analysen ein umfassenderes Bild der Risikomerkmale erfassen.



Ziehen Sie zum Beispiel in Erwägung, Ihre Risikobewertungen für die Lieferkette um weitere Dimensionen zu ergänzen, einschließlich der Schwierigkeit, das Risiko im Vorfeld zu erkennen, der verfügbaren Vorlaufzeit zwischen der Erkennung und den Auswirkungen des Risikos, der Kosten für die Wiederherstellung nach einem Risikoereignis und der erforderlichen Investitionen für die Einführung von Abschwächungsstrategien.



2. Nehmen Sie eine netzwerkzentrierte Perspektive ein



Risiken in der Lieferkette lassen sich nur dann vollständig verstehen, wenn man das gesamte Netzwerk, das sie betreffen, kennt. Im Grunde ist dies intuitiv einleuchtend. Ein Unternehmen muss nicht allzu viel Zeit damit verbringen, nach Störungen bei Lieferanten von einfachen Teilen und Materialien Ausschau zu halten, wenn es im Falle einer Störung nahtlos auf eine alternative Quelle ausweichen kann.



Diese Taktik funktioniert nur, wenn Sie Ihr gesamtes Liefernetzwerk auf untergeordneter Ebene im Blick haben. Wenn Sie wissen, dass bei dem Lieferanten Ihres Zulieferers das Risiko einer Unterbrechung aufgrund eines drohenden Streiks hoch ist, können Sie mit diesem Lieferanten zusammenarbeiten, um die Lagerbestände aufzustocken, bevor es zu einer Unterbrechung kommt. Dieser Ansatz kann schnell zu einem Wettbewerbsvorteil werden, wenn - wie in einigen Schwellenländern - nur wenige alternative Bezugsquellen zur Verfügung stehen.



Die Abbildung des Liefernetzwerks spielt eine so entscheidende Rolle für das Risiko in der Lieferkette, dass sich einige Risikomanagementmodelle mehr darauf konzentrieren als auf die Fähigkeit, die Wahrscheinlichkeit oder das Ausmaß bestimmter Risikoereignisse zu quantifizieren.



3. Ein starkes Business Continuity Management zur Grundlage machen



Eine reaktionsfähige Lieferkette basiert auf einem starken Business Continuity Management (BCM). Nach Angaben des Business Continuity Institute geben 82 % der Unternehmen, die über ein wirksames BCM verfügen, an, dass ihre Programme die Auswirkungen von Störfällen nachweislich abgemildert haben. Unternehmen mit den besten Risikomanagementprogrammen für die Lieferkette weiten ihre BCM-Strategien über die Grenzen des Unternehmens hinaus aus. Sie erwarten, dass wichtige Zulieferer über eigene BCM-Programme verfügen, und sie führen regelmäßige Kontrollen und Audits durch, um dies sicherzustellen.



4. Alle verfügbaren Daten nutzen



Unternehmen, die einen früheren, klareren Überblick über potenziell störende Ereignisse in ihren Lieferketten haben, können schneller und effektiver reagieren. Führende Unternehmen nutzen Technologien für die systematische Sammlung und Analyse von Risikodaten aus der Lieferkette. Die besten Unternehmen nutzen mehrere Datenquellen - von externen Datenanbietern, öffentlichen Quellen wie sozialen Medien, Kunden und Lieferanten sowie ihren eigenen Mitarbeitern - und sie investieren in intelligente Tools, um diese Daten zu sichten und potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen.



Die besten Unternehmen integrieren die Erkenntnisse aus den Risikodaten in ihr tägliches Betriebsmanagement. So erhöhen sie beispielsweise die Zielvorräte in den nationalen und regionalen Vertriebszentren, wenn sich die Wartezeiten an den Grenzübergängen aufgrund von Zollverzögerungen verlängern.



5. Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb des Unternehmens



Klare Kommunikation und effektive Zusammenarbeit sind von entscheidender Bedeutung, wenn Unternehmen Risiken in der Lieferkette erkennen, vermeiden und auf sie reagieren wollen. Das bedeutet eine enge Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens. Führende Unternehmen richten häufig funktionsübergreifende Kriegsräume oder Kontrolltürme ein, um Störungen in der Lieferkette zu bewältigen. Dies bedeutet auch eine enge Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten. Sie können sogar in Erwägung ziehen, einen Supply Chain Risk Opportunity Manager in das Team aufzunehmen.



Als die Unternehmensberatung PwC mehr als 200 Unternehmen befragte, was ihrer Meinung nach die wichtigsten Voraussetzungen für das Risikomanagement in der Lieferkette sind, wurde die Abstimmung zwischen den Partnern in der Lieferkette von den meisten Befragten als oberste Priorität angesehen, dicht gefolgt von der internen Abstimmung und dem effektiven Informationsaustausch.



6. Resilienz einbauen



Eine schnelle, gut koordinierte Reaktion ist bei einer Unterbrechung der Lieferkette unerlässlich, aber die Wirksamkeit dieser Reaktion hängt von den Maßnahmen ab, die das Unternehmen Monate oder Jahre zuvor ergriffen hat.

Die besten Unternehmen konfigurieren ihre gesamte Wertschöpfungskette so, dass das Risiko reduziert und die Widerstandsfähigkeit gefördert wird, indem sie Strategien wie die doppelte Beschaffung kritischer Komponenten, flexible Produktdesigns, die den Austausch von Komponenten ermöglichen, oder Aufschubtechniken einsetzen, die es ermöglichen, Bestände unfertiger Produkte je nach Bedarf verschiedenen Endverwendungen zuzuordnen. Führende Unternehmen bauen auf die gleiche Weise Widerstandsfähigkeit in ihre Logistikprozesse ein.

Segmentierte Transportmittel ermöglichen es ihnen beispielsweise, Produkte im Normalbetrieb schneller an Kunden mit hoher Priorität zu liefern und gleichzeitig alternative Routen zu schaffen, wenn Probleme auftreten.



7. Schaffen Sie die richtige Kultur



Führende Unternehmen haben erkannt, dass ein starkes Risikomanagement in der Lieferkette ebenso viel mit Kultur wie mit Prozessen zu tun hat. Sie arbeiten hart daran, sicherzustellen, dass sich ihre Mitarbeiter neben den Kosten-, Qualitäts- und Lieferzielen auch auf die Risikominderung konzentrieren.



Sie fördern das Engagement für Risikoprogramme in der Lieferkette durch starke Unterstützung seitens der Geschäftsleitung. Und sie belohnen ihre Mitarbeiter für Maßnahmen, die eine Unterbrechung der Lieferkette verhindern, und nicht nur für heldenhaften Einsatz zur Behebung von Problemen, die bereits eingetreten sind.