Das Onlinegeschäft boomt nicht zuletzt seit der Pandemie, die Zahlen sind weiterhin im Steigen begriffen. Experten erwarten, dass das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr um vier bis sechs Prozent zulegen wird.



„Die steigenden Anforderungen an Effizienz und Transparenz haben viele Unternehmen dazu veranlasst, in automatisierte Logistik und intelligente Lagertechnologien zu investieren, die bekanntermaßen effizienter sind als einzelne Mitarbeiter, die die gleichen Aufgaben erledigen. Ein neuer Amazon-Roboter zum Beispiel kann Berichten zufolge 1.000 Gegenstände pro Stunde abfertigen. Die digitale Transformation hat sich also beschleunigt und zu rasanten Fortschritten in der digitalen Lieferkette, bei Lagerkomponenten und Tools geführt", erklärt dazu Daniel Bren, Mitbegründer & CEO des OT-Sicherheitsunternehmens Otorio.



Die Modernisierung und Digitalisierung führt zu einer größeren Komplexität, die Technologien stammen meist von mehreren Herstellern, Produkte verfügen über verschiedene Generationen - und genau das führt oftmals zu einem Mix an Schwachstellen, den sich Cyberkriminelle zunutze machen können. In intelligenten Lagerhäusern etwa ist alles miteinander verbunden, und klassische Abstände zwischen den einzelnen Produkten sind kein realistischer Ansatz mehr. Und diese Tatsache macht es für Teams extrem schwierig, ihre besondere Sicherheitslage zu erfassen und zu verstehen.



Hacker haben bereits erfolgreiche Cyber-Angriffe gegen einige der weltweit größten Logistik- und Speditionsunternehmen durchgeführt. In einigen Fällen musste der Betrieb gestoppt werden, was zu Datenlecks, finanziellen Verlusten und der Offenlegung von behördlichen Vorschriften gegenüber Aktionären führte.



Im Dezember 2021 etwa wurde das in Deutschland ansässige Unternehmen Hellman Worldwide Logistics, das über Hunderte von Niederlassungen verfügt und in 173 Ländern tätig ist, von einem Cyber-Angriff getroffen, der das Unternehmen dazu zwang, seine IT abzuschalten. Die Weigerung des Unternehmens, die Erpressungssumme zu bezahlen, führte dazu, dass 70,64 Gigabyte an Dokumenten, Zugangsdaten, Korrespondenz, Vereinbarungen, Aufträgen etc. verloren gingen.



Ein weiteres Beispiel ist Expeditors, ein globales Logistikunternehmen mit Sitz in Seattle und mehr als 350 Standorten in 100 Ländern, das zu Beginn dieses Jahres von einem gezielten Cyber-Angriff betroffen war, der seine globalen Betriebssysteme lahmlegte. Der Angriff verursachte letztlich einen Schaden von 60 Millionen Dollar.