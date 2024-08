Welche Vorteile die Implementierung eines digitalen Zwillings tatsächlich entfalten kann, zeigt ein Anwendungsbeispiel aus der Praxis: Ein führender Textileinzelhändler stand vor der Aufgabe, die unterschiedlichen Filialen eines weitläufigen osteuropäischen Netzwerks möglichst effizient zu beliefern. Daher sollte ein digitaler Zwilling für das entsprechende Distributionszentrum geschaffen werden.



Das Projekt stellte die Verantwortlichen vor einige Herausforderungen: Große Lagermengen von bis zu mehreren Millionen Artikeln erfordern im Textilmarkt kurze Durchlauf- und Lagerzeiten, wobei die Systeme gleichzeitig sehr hohe Volumina abdecken müssen. Zudem sollte die Echtzeit-Materialflusskontrolle vom Lager bis zu den Filialen verbessert werden, um so die Verfügbarkeit der Waren gezielter zu steuern und mögliche Hindernisse in der Distribution zu identifizieren.



In einem mehrstufigen Vorgehen wurden zunächst auf Basis einer umfassenden Analyse bereits bestehende Systeme und Prozesse des Distributionszentrums umfassend digitalisiert. Auf dieser Grundlage ließen sich Prozesse, die für die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette entscheidend sind, kosteneffizient planen und durchführen. Im Anschluss wurde das digitale Abbild der physischen Infrastruktur realitätsgetreu modelliert. Die neu gewonnene Transparenz über Arbeitsabläufe und die Echtzeit-Ansicht der Betriebsflächen optimiert die Abläufe unter Kostenaspekten.



Abschließend wurde der digitale Zwilling nahtlos in die existierende IT-Landschaft integriert und die Schnittstelle zwischen digitaler Welt und dem realen Arbeitsbereich des Personals über benutzerfreundliche Bedienoberflächen geschaffen.



Im Ergebnis profitiert der Textileinzelhändler durch die Einführung des digitalen Zwillings von Effizienzsteigerungen auf unterschiedlichen Ebenen und optimierten Geschäftsprozessen. So lässt sich jede Bewegung innerhalb der virtuellen Umgebung über eine Applikation in der realen Arbeitsumgebung kontrollieren und steuern. Die Organisation von Waren und deren Planung an die Empfänger und damit auch der Packgrößen etc. erfolgt komplett digital mit einer Schnittstelle zu automatisierten Prozessen im Warehouse. Somit ist es möglich, Inbound- sowie Outbound-Transporte kosteneffizient zu planen und Aufträge an beteiligte Logistikpartner optimal auszusteuern. Darüber hinaus ließ sich die gesamte Lieferkette durchgängig orchestrieren, was die strategische Geschäftssteuerung vereinfacht. Digitalisierte Prozesse und die Visualisierung der physischen Infrastruktur generieren validierte, verwertbare Erkenntnisse. Diese ebnen den Weg für schnelle und faktenbasierte Entscheidungen. Ein weiterer Vorteil: Mitarbeitende können bei entsprechender Berechtigung uneingeschränkt auf neue Informationen und Daten zugreifen, sodass sich die interne Wertschöpfung steigern lässt.