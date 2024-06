Unternehmen werden zunehmend nach ihrem Umwelt- und Sozialengagement bewertet. Lenovo hat zum Beispiel innovative ESG-Initiativen implementiert, darunter eine digitale Lösung zur Echtzeitüberwachung des Energieverbrauchs und einen Kreislaufwirtschaftsansatz, der Komponenten wiederverwendet, um Abfall zu reduzieren.



Fortschrittliche Technologien wie KI und digitale Zwillinge werden zunehmend in die Lieferkettenoperationen integriert. so nutzten die führenden Unternehmen der Supply Chain Top 25 KI, um Prozesse neu zu gestalten und zu automatisieren und so die Arbeitsreibung zu reduzieren. Der Einstieg von Nvidia in die Top 25 zeigt, welche Rolle Technologie bei der Verbesserung der Resilienz und Effizienz von Lieferketten spielen kann.

>>> Wie Supply-Chain-Financing dem Einkauf zu mehr Nachhaltigkeit verhilft

Die Fähigkeit, schnell auf Störungen zu reagieren, bleibt entscheidend. Unternehmen wie Lenovo haben ihre Lieferketten in kommerzielle Zentren verwandelt und betonen die Bedeutung von Flexibilität und Reaktionsfähigkeit in einem volatilen Markt.



Jene Unternehmen, die in den Gartner Supply Chain Top 25 aufgeführt sind, würden sich durch die Organisationsstruktur und die Talente im Bereich der Lieferkette abheben, heißt es von Gartner. Ein strategischer Fokus auf Nachhaltigkeit, technologische Innovation und Anpassungsfähigkeit könne zu erheblichen Verbesserungen der Lieferkettenoperationen führen und einen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt bieten.