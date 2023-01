Die Abbildung der eigenen Lieferkette - über mehrere Tier-Stufen hinweg - wird von der Erfüllung von Sorgfaltspflichten zur gesetzlichen Pflicht. Zumindest in Deutschland besteht mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz schon eine gesetzliche Grundlage, die EU wird 2025 nachziehen. (Lesen Sie dazu auch: Mit mehr Personal und künstlicher Intelligenz zum Lieferkettengesetz)



Setlog hat fünf Punkte zusammengefasst, um ESG erfolgreich zu managen.



1. Abbildung und Integration Ihrer Lieferkette



o Erfassen Sie Ihre bestehenden Partner in der Lieferkette (Stufe 1).

o Erweitern Sie Ihr Mapping um die Lieferanten und Hersteller der Stufe 2 (und darunter).

o Bitten Sie sie, Ihnen ihre neuesten Auditberichte und Zertifikate zur Verfügung zu stellen.

o Etablieren Sie einen Onboarding- und Genehmigungsprozess für Lieferanten der Stufe 1 und der unteren Stufen sowie Hersteller für Ihr Unternehmen.



2. Einführung einer Praxis der Sorgfaltspflicht



o Analysieren Sie Auditdaten und Zertifikate und entscheiden Sie, welche Standards und Zertifikate für Ihr Unternehmen am sinnvollsten sind.

o Verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, wie die Lieferanten auf den einzelnen Stufen bei den letzten Audits und Zertifizierungen abgeschnitten haben.

o Bestimmen Sie Ihren Aktionsplan, um potenzielle Lücken zu schließen, und entscheiden Sie, ob Sie ein Audit (Soziales, Umwelt usw.) beantragen wollen oder ob Zertifikate erneuert werden müssen.

o Wählen Sie einen vertrauenswürdigen Auditpartner und machen Sie sich an die Arbeit



3. Schaffen Sie eine wasserdichte Governance



o Versenden Sie erforderliche Lieferketten- und Compliance-Richtlinien und Umfragen an alle Lieferanten und Hersteller.

o Verfolgen Sie die Bestätigungen der Richtlinien und die Antworten auf die Umfragen.

o Integrieren Sie die Bestätigung der Richtlinien in den Onboarding-Prozess. Versenden Sie regelmäßig Umfragen, um wesentliche Änderungen zu ermitteln.

o Stellen Sie sicher, dass nur genehmigte und qualifizierte Lieferanten und Hersteller Kaufaufträge erhalten.



4. ESG-Daten teilen und sich engagieren



o Setzen Sie Ziele und verfolgen Sie diese kontinuierlich.

o Erstellen Sie Berichte, um Ihre Bemühungen und Ergebnisse dem Vorstand, den Geschäftsbereichen und Partnern in der Lieferkette mitzuteilen.

o Entscheiden Sie, welche Informationen in Jahresberichten an die Öffentlichkeit weitergegeben werden können.

o Engagieren Sie sich mit internen und externen Interessengruppen und verbessern Sie kontinuierlich Ziele und Prozesse.



5. Supplier Scoring



o Erstellen Sie eine Scorecard für Lieferanten und Hersteller, um die ESG-relevanten Aktivitäten und Fortschritte der Lieferanten zu messen.

o Tragen Sie Ihre ESG-Bewertung zu einer Gesamtbewertung der Lieferanten innerhalb Ihrer Organisation bei.

o Setzen Sie Anreize für Lieferanten mit hoher Punktzahl und empfehlen Sie sie für höhere Auftrags Volumina.

o Verwalten Sie Ihr gesamtes Lieferanten- und Herstellerportfolio und schließen Sie leistungsschwache Leistungsträger aus.