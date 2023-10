Außer an Apple liefert TSMC auch an den Börsenstar Nvidia und AMD, die auch jeweils ihre Redner zum Eröffnungsfest nach Arizona schickten. TSMC geht davon aus, dass diese Großkunden den höheren Preis verkraften können. Schließlich haben sie von TSMC die „geografische Flexibilität“ in ihrer Halbleiterlieferkette auch eingefordert. Außerdem waren die Bruttomargen von Apple & Co. in den letzten 5 bis 6 Jahren auch nicht ganz so übel. Wird Apple diese Kosten an die Verbraucher weitergeben? Oder doch seine Margen schmälern?

Nein, Variante zwei ist eher keine Option. Die unangenehme Wahrheit ist: Der Alltagskonsument wird diese Kosten tragen. Angesichts der wirtschaftspolitischen Realität ist es wahrscheinlich richtig, solche Schlüsselfabriken in stabilen Umgebungen anzusiedeln. Auf jeden Fall gibt es viel Diskussionsstoff darüber, inwieweit es sich lohnt, gemeinsam für eine widerstandsfähigere Lieferkette oder für eigene Fertigungskapazitäten zu zahlen, um strategische Schwachstellen zu verringern und zukünftige Katastrophen abzumildern, die noch mehr kosten würden. Hier geht es um eine folgenschwere Richtungsentscheidung und die Frage: Was ist uns die Unabhängigkeit von den billigsten Produzentenländern wert?