Globale Wertschöpfungsketten sind komplexe Netzwerke von über 300 Millionen Unternehmen, die durch zwölf Milliarden Lieferkettenbeziehungen miteinander verbunden sind, so der Policy Brief. Auf diese Netzwerke entfallen nicht weniger als 63 Prozent des weltweiten BIP, wodurch sie für moderne Volkswirtschaften von entscheidender Bedeutung sind.



Da jedoch die globalen Temperaturen bis 2050 voraussichtlich um 2,9°C steigen dürften, werden die durch den Klimawandel verursachten Störungen – einschließlich extremer Wetterereignisse, Ressourcenknappheit und regulatorischer Änderungen – tiefgreifende Auswirkungen auf diese Lieferketten haben.



Naturkatastrophen wie Überschwemmungen oder Dürren können die Infrastruktur schwer beschädigen und wichtige Handelsrouten blockieren, was zu Kaskadeneffekten führt, die sich auf die Versorgungsnetze weit über die unmittelbar betroffene Region hinaus auswirken. Zudem können politische Veränderungen im Zusammenhang mit dem Grünen Wandel, wie beispielsweise CO2-Steuern oder die rasche Einführung grüner Technologien, die Lieferketten weiter destabilisieren, insbesondere jene, die stark von kohlenstoffintensiven Prozessen abhängig sind.

