Seit kurzem sind zwei 40-Tonner für Ritter Sport und die Nagel Group unterwegs, um die rund 45 Kilometer lange Strecke zwischen dem Roh- und Packstofflager der Alfred Ritter GmbH & Co. KG, der Produktion und dem Logistikzentrum der Nagel-Group elektrisch abzudecken. Geladen werden die Zugmaschinen bei Ritter, wo die Ladesäule mit grünem Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage des kürzlich modernisierten Standortes versorgt wird.



Zwischen dem Roh- und Packstofflager, der Produktion und dem Logistikzentrum wickelt die Nagel-Group im Auftrag des Familienunternehmens jährlich über 5.000 Umfuhren ab. Aktuellen Berechnungen zufolge spart die Elektrifizierung dieser Transportwege jährlich rund 500 Tonnen CO2 ein – das entspricht etwa dem durchschnittlichen Stromverbrauch von über 250 Haushalten pro Jahr.



Die beiden E-LKW haben je eine Leistung von 490 KW, was 666 PS entspricht. Bei einem Gesamtzuggewicht von 44 Tonnen erreichen sie laut Hersteller eine Reichweite von 300 Kilometern. „Wir sind sehr gespannt darauf, wie sich die Fahrzeuge im Alltag bewähren“, sagt Jens Kleiner, Executive Director Operations bei der Nagel-Group. Wie hoch wird die Reichweite im Einsatz wirklich sein? Wie beeinflussen Außentemperatur, Berg- und Talfahrten, unterschiedliche Zuladungen oder die Fahrweise die Laufleistung? Zu diesen Fragen erhoffen sich die Flottenmanager der Nagel-Group in den kommenden Monaten genauere Erkenntnisse.